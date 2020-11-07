Belçika'da Kovid-19 salgını hız kesiyor - Son Dakika

Belçika'da Kovid-19 salgını hız kesiyor

07.11.2020 13:43
Belçika'da Kovid-19 salgını hız kesiyor, System.String[]

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen yeni vaka sayıları alınan önlemlerin ardından düşüyor.

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen yeni vaka sayıları alınan önlemlerin ardından düşüyor.

Haftalık sayıların günlük ortalamasını yayımlayan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 28 Ekim-3 Kasım haftasında günlük ortalama vaka sayıları önceki haftaya göre yüzde 27 düşerek 11 bin 790 oldu.

Son eklenenlerle birlikte 11,4 milyon nüfuslu Belçika'da bugüne kadar virüse yakalananların sayısı 488 bin 44'e yükseldi.

Salgının ekimde çok hızlanması üzerine hükümetin aldığı önlemlerden sonra vakalarda düşüş, hastanelerdeki hasta sayılarına da yansımaya başladı. Hasta sayılarındaki artış durdu ve çok az da olsa azalmaya başladı. Belçika genelinde hastanelerde Kovid-19 tedavisi görenlerin sayısı yüzde 1 düşerek 7 bin 208 oldu.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk ise devam ediyor. Ülkede toplam 2 bin civarında yoğun bakım yatağı bulunuyor. Şu anda bunların 1459'unda Kovid-19 hastaları tedavi görüyor.

Ancak ölüm sayılarında artış sürüyor. Bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 708'e yükseldi. Ülkede son haftada her gün ortalama 165 kişi hayatını kaybetti.

Yaz bitimiyle vakaların hızla artmaya başladığı Belçika'da hükümet ekim ortasından itibaren gece sokağa çıkma kısıtlaması, restoran, bar kafelerle temel ihtiyaç ürünleri satanlar dışındaki mağazaların kapatılması gibi önlemler almıştı. Laboratuvarlardaki yoğunluk nedeniyle 21 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen kişilere Kovid-19 testi uygulaması da durdurulmuştu.

Belçika, Kasım, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika'da Kovid-19 salgını hız kesiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beraat kararı sonrası Aziz Yıldırım'dan başkanlık sinyali: Yakında konuşacağım Azerbaycan 16 köyü işgalden kurtardı! İki köyde 27 yıllık hasret sona erdi Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın maliye bakanı olduğu dönemde dolar 3,05'ten 6,87 seviyesine çıkmıştı Oyuncu Özge Özder, hamile olduğunun müjdesini verdi Son Dakika! FETÖ'den aranan Bank Asya'nın kurucu ortağı Ankara'da sahte kimlikle yakalandı Belediye otobüsünde koronavirüs paniği! Telefonda konuştuğu kişiye testinin pozitif çıktığını söyledi, ortalık karıştı Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Sosyal medya fenomeni Cemile Kaya'dan babasının şüpheli ölümüne suç duyurusu
Meclis Başkanı Şentop 3 Türk çocuğunu gözaltına alan Fransa polisine tepki gösterdi: Bu devlet eliyle yapılan bir eşkıyalıktır Meclis Başkanı Şentop 3 Türk çocuğunu gözaltına alan Fransa polisine tepki gösterdi: Bu devlet eliyle yapılan bir eşkıyalıktır         
13:31
Bülent Arınç: Biden seçilirse Türkiye ve ABD ilişkileri bugünkünden daha iyi olacaktır Bülent Arınç: Biden seçilirse Türkiye ve ABD ilişkileri bugünkünden daha iyi olacaktır         
13:16
Akrabası ile gezintiye çıkan 3 çocuk annesi kadın falezlerden düşüp öldü Akrabası ile gezintiye çıkan 3 çocuk annesi kadın falezlerden düşüp öldü         
11:54
Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı         
11:13
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı         
10:50
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi         
09:17
Koronavirüs testi pozitif çıkan başkan, iki günde 500 kişi tarafından aranınca isyan etti Koronavirüs testi pozitif çıkan başkan, iki günde 500 kişi tarafından aranınca isyan etti         
09:10
Aspirinin koronavirüsten koruduğunu duyan Bulgar turistler, Edirne'deki eczanelere akın etti Aspirinin koronavirüsten koruduğunu duyan Bulgar turistler, Edirne'deki eczanelere akın etti         
09:06
Joe Biden seçim sonucu netleşmeden ABD halkına seslendi: Öfkeyi ve şeytanlaşmayı geçmişte bırakmamız gerekiyor Joe Biden seçim sonucu netleşmeden ABD halkına seslendi: Öfkeyi ve şeytanlaşmayı geçmişte bırakmamız gerekiyor         
08:36
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı         
03:51
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı         
20:43
Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı         
19:41
TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 13:52:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Belçika'da Kovid-19 salgını hız kesiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei