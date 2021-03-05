Belçika'da Kovid-19 tedbirleri aşamalı gevşetiliyor - Son Dakika

Belçika'da Kovid-19 tedbirleri aşamalı gevşetiliyor

05.03.2021 22:31
Belçika'da Kovid-19 tedbirleri aşamalı gevşetiliyor, System.String[]

Belçika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ekimden bu yana devam eden tedbirler, özellikle açık hava faaliyetleri için aşamalı şekilde gevşetiliyor.

Belçika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ekimden bu yana devam eden tedbirler, özellikle açık hava faaliyetleri için aşamalı şekilde gevşetiliyor.

Belçika hükümetinin üyeleri ve uzmanlardan oluşan İstişare Komitesi'nin toplantısında, havaların ısınmaya başlaması ve Kovid-19 vakalarındaki stabil seyir göz önünde bulundurularak ikinci dalganın başladığı ekimden beri süren bazı tedbirlerde gevşeme kararı alındı. Buna göre 8 Mart'tan itibaren açık havada sosyal mesafeyi koruyarak bir araya gelebilecek kişi sayısı 4'ten 10'a yükseltildi ve cenaze törenlerinin 50 kişiyle yapılabileceği açıklandı.

15 Mart'tan itibaren ilkokul ve ortaokulların günübirlik gezilerine, yüksek öğretimde haftada bir gün sınıflarda yüzde 20 kapasiteyle yüz yüze eğitime ve 13 yaşından küçük çocukların açık havada 25, kapalı alanlarda 10 kişiyle yapacağı faaliyetlere izin verildi.

Zorunlu olmayan seyahat kısıtlaması 19 Nisan'a kadar sürecek

Belçika hükümeti, nisan ayında ise açık hava spor faaliyetleri, kültürel etkinlikler, eğlence parkları ve gençlik kamplarının yeniden başlamasını planlıyor. Açık havadaki kültürel etkinliklere 50 kişinin katılımıyla izin verilmesi öngörülüyor.

Zorunlu olmayan seyahatlere uygulanan kısıtlamanın da Paskalya Bayramı'nın biteceği 19 Nisan'a kadar devam etmesi bekleniyor.

3-18 Nisan'daki Paskalya tatilinde gençlik kampları 25 kişinin katılımıyla mümkün olacak. Katılan gençlere kampın başında ve sonunda test yapılacak. Tatil bitiminde ayrıca ilkokul, ortaokul ve liselerde tamamen yüz yüze eğitime geçilecek. Şu an için belli yaş grupları haftanın belli günlerinde dönüşümlü olarak yüz yüze eğitime devam ediyor.

Restoranların açılması için mayıs ayı beklenecek

Belçika hükümeti, ekim ortasından beri kapalı olan yiyecek içecek sektörü için de 1 Mayıs'ı işaret etti. Restoran, kafe ve barların 1 Mayıs'a kadar kapalı kalması, salgın durumuna bakılarak bu iş yerlerinin 1 Mayıs'ta açılmasına izin verilmesi bekleniyor.

Mayısta açılmayla birlikte test yapılan kişi sayısının ciddi şekilde artırılması hedefleniyor.

Avrupa'da Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Belçika'da yaklaşık 3 aydır günlük yeni vaka sayısı 2 bin civarında seyrediyor.

11,4 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 780 bin kişi virüse yakalandı, 22 bin 196 kişi hayatını kaybetti.

Belçika, 1 Mayıs, Nisan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika'da Kovid-19 tedbirleri aşamalı gevşetiliyor - Son Dakika


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