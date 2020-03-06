Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 109'a yükseldi - Son Dakika
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Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 109'a yükseldi

6 saat önce

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı bir günde 50'den 109'a yükseldi.

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 109'a yükseldi, System.String[]

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı bir günde 50'den 109'a yükseldi.

Belçika Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Mart'ta 441 şüpheli durumda olan kişinin test edildiğini, bunlardan 59'unda Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Belçika'da Kovid-19 vakalarının bir günde 50'den 109'a yükseldiği kaydedilirken, 65 hastanın Flaman, 12'sinin Brüksel, 31'inin ise Valonya bölgesinde bulunduğu ifade edildi.

Hastaların çoğunun yakın zamanda İtalya'yı ziyaret ettiği vurgulanan açıklamada, vakaların artmasının beklendiği bildirildi.

Öte yandan, Kovid-19, Belçika'nın ev sahipliği yaptığı AB kurumlarında ve NATO'da da görülmüştü.

Endonezya'da vaka sayısı 4'e yükseldi

Endonezya'da Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülkenin ilk Kovid-19 vakalarıyla temas içinde bulunan 2 kişide daha virüsün tespit edildiğini duyurdu.

Yurianto, yeni teşhislerle ülkedeki toplam vaka sayısının 4 olduğunu belirterek, durumu şüpheli kişilerin gözetimlerinin sürdüğünü ifade etti.

Devlet Başkanı Joko Widodo, 2 Mart'ta test sonuçları pozitif çıkan 64 yaşındaki anne ve 31 yaşındaki kızının ülkenin ilk Kovid-19 vakaları olduğunu açıklamıştı.

Çin'le karşılıklı uçuşları 5 Şubat'ta askıya alan Endonezya, salgın nedeniyle Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını da geçici süreyle durdurduğunu açıklamıştı.

Nijerya'da vaka sayısı 3'e çıktı

Lagos Eyaleti Sağlık Komiseri Profesör Akin Abayomi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Lagos'ta geçen hafta İtalyan vatandaşında görülen Kovid-19'un ardından 3 yabancıda da virüsün görüldüğünü belirtti.

Abayomi, "Şu anda Yaba'daki sınırlama tesisimizde 3 kişi karantinaya alındı. Bu kişiler biri Fransız, biri İngiliz ve diğeri Çinli." ifadesini kullandı.

Ülkede şu ana kadar görülen tüm yeni tip koronavirüs vakaları, yurt dışından gelen yabancı uyruklu kişilerde tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği, Belçika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:26 Kaynak: AA
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