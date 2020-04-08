Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 23 bini aştı - Son Dakika

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1209 artarak 23 bin 403'e ulaştı.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede hastaneye kaldırılanların sayısının son 24 saatte 487 kişi artarak 6 bin 499'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki toplam hasta sayısının 1276 olduğu bildirildi.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 1209 artarak 23 bin 403'e çıktığı bilgisi paylaşılan açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da son 24 saatte 205 olduğu belirtildi.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana toplam yaşamını yitiren hasta sayısı ise 2 bin 240'a yükseldi.