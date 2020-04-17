Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 36 bini geçti - Son Dakika

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1329 artarak 36 bin 138'e ulaştı.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 320 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 339 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, 15 Mart'tan bu yana Kovid-19 tanısı konan 7 bin 961 kişinin iyileştiği bilgisine yer verilirken, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 42 azalarak 1140'a gerilediği kaydedildi.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 1329 artarak 36 bin 138'e çıktığı aktarılan açıklamada, 313 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 5 bin 163'e yükseldi.