Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 38 bini geçti - Son Dakika

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 38 bini geçti

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1313 artarak 38 bin 496'ya ulaştı.

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1313 artarak 38 bin 496'ya ulaştı. Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 265 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 409 kişinin de taburcu edildiği bildirildi. Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 38 azalarak 1081'e gerilediği de vurgulandı. Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 1313 artarak 38 bin 496'ya çıktığı aktarılan açıklamada, 230 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 5 bin 683'e yükseldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu

Sağlık Bakanı Koca, 20 Nisan'da açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'nin görüntülerini paylaştı

ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış

"Fakirler koronadan ölsün" diye bağırarak denize giren 4 arkadaş, gözaltına alındı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı: Bu sene sorular daha zor olacak diye bir şey yok

Trump: Çin'in salgında hatası varsa hatadır ama kasten sorumlular ise sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerek

Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var

Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı

9 yaşındaki evladını kaybeden Ebru Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı

Koronavirüste yeni dönem: New York'ta Zoom ile evlenmeye izin çıktı

Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi "pes" dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik

İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti

Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu

Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı

'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor