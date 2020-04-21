Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 41 bine yaklaştı - Son Dakika

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 41 bine yaklaştı

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 973 artarak 40 bin 956'ya ulaştı.

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 973 artarak 40 bin 956'ya ulaştı. Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 172 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 107 kişinin de taburcu edildiği bildirildi. Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 8 artarak 1079'a çıktığı vurgulandı. Kovid-19 görülen kişi sayısının 973 artarak 40 bin 956'ya yükseldiği aktarılan açıklamada, 170 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 5 bin 998'e ulaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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