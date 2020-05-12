Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 54 bine yaklaştı - Son Dakika

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 330 artarak 53 bin 779'a ulaştı.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 43 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 35 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 330 artarak 53 bin 779'a ulaştığı aktarılan açıklamada, 65 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bin 761'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.

Normalleşmede ikinci aşama

Belçika Güvenlik Konseyinin kararına göre, dünden itibaren ülkede tüm mağazalar sosyal mesafe kurallarının korunması koşuluyla açıldı.

Bazı mağazaların önünde uzun bekleme sıraları gözlemlenirken, vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymasını kolaylaştırmak için güvenlik personelinin görevlendirildiği görüldü.

Ülke genelinde maske kullanımı sadece toplu taşımda zorunlu olurken, Brüksel'deki bazı belediyeler ise mağazalarda da maske kullanımını zorunlu hale getirdi.

Ulusal Güvenlik Konseyi tekrar toplanacak

Belçika'da yarın Ulusal Güvenlik Konseyinin tekrar toplanarak 18 Mayıs'ta okulların kademeli olarak açılmasına yeşil ışık yakması bekleniyor.

Konseyin gündeminde aynı zamanda berber ve kuaförler, müze ve hayvanat bahçelerinin olacağı düşünülüyor.

Salgının seyrine göre 8 Haziran'da üçüncü aşamaya geçecek hükümet, bu aşamada restoran ve kafelerin açılmasını öngörüyor. Bununla beraber festivaller ve toplu etkinlikler, 31 Ağustos'a kadar yasak olacak.

Amatör ve profesyonel spor müsabakaları da 31 Temmuz'a kadar yapılmayacak.

Belirlenen tarihler, Kovid-19 vaka sayılarının artması durumunda değişebilecek.

Toplu taşımada grev

Diğer taraftan Kovid-19'a karşı yeterli güvenlik önemlerinin alınmadığı gerekçesiyle, Belçika'daki bazı otobüs ve tramvay şoförleri greve gitti. Şoförler toplu taşımada daha katı hijyen ve sosyal mesafe kuralları getirilmesini talep ediyor.