Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 61 bin 500'ü aştı - Son Dakika

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 61 bin 500'ü aştı

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 61 bin 509'a yükseldi.

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 61 bin 509'a yükseldi.

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Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano), ülkede son 24 saatte 82 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, salgından hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 754'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, Belçika'da Kovid-19 vaka sayısının 61 bin 509 olduğu kaydedildi.

- Belçika'da normalleşme süreci

Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, 1 Temmuz itibarıyla normalleşme sürecinin 4. aşamasına geçildi.

Market alışverişlerinin tek kişi olarak 30 dakikada yapılması sınırlaması kalktı.

Bir kişi aynı hafta içinde en fazla 15 kişi ile görüşebilecek.

Kafe ve restoranlarda sosyal mesafenin korunması koşuluyla 15 kişi bir araya gelebilecek.

Toplu taşımada ve hastanelerde maske takma şartı devam edecek.

Kapalı alanlarda 200, açık alanlarda ise 400 kişilik konser verilebilecek.

Tiyatro, sinema, eğlence parkları, kapalı oyun alanları, yüzme havuzları ve sağlık merkezleri 50 kişi ile sınırlı biçimde faaliyet gösterebilecek.

Dini hizmetler, törenler, düğünler ve cenazeler 200 kişi ile yapılabilecek.

Pazar yerlerinde en fazla 50 tezgah kurulmasına yönelik sınırlama uygulanmayacak.

Amatör, profesyonel spor faaliyet ve müsabakaları kapalı alanda 200, açık alanda 400 izleyici ile gerçekleştirilebilecek.

Belçika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:25 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 61 bin 500'ü aştı - Son Dakika Dünya

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