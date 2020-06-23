Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 61 bine yaklaştı - Son Dakika

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 61 bine yaklaştı

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 60 bin 810'a yükseldi.

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 60 bin 810'a yükseldi.

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Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, son 1 haftada günde ortalama yeni 89 vaka tespit edildi.

Kovid-19 vaka sayısının 60 bin 810'a çıktığı kaydedilen açıklamada, ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 713'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 49'u hastanelerde, yüzde 50'si huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi yeni gevşeme kararlarını görüşecek

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyinin yarın tekrar toplanacak.

Ülke genelinde havuz, kumarhane, eğlence parkları ve toplantı salonlarının açılmasını görüşecek Konseyin, kültürel faaliyetlerin tekrar başlamasına yeşil ışık yakması bekleniyor.

Konseyin, dini törenlerde de 100 kişilik sınırı 200'e çıkarması öngörülüyor.

Halihazırda 10 kişilik sosyalleşme gruplarının da genişletilmesi ihtimaller arasında yer alıyor.

Festivaller gibi toplu etkinliklere yönelik yasağın 31 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor.

Polis, toplu etkinlikleri daha sıkı denetleyecek

Belçika'nın farklı şehirlerinde hafta sonunda toplu açık hava partilerinin sosyal mesafe kurallarına riayet edilmeden yapıldığına dair görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından polisin bu tür olaylara karşı daha tedbirli olacağı açıklandı.

Sosyal mesafe kurallarına uyulmasını sağlamak için polis sayısının artırılacağı duyuruldu.

Virologlar, söz konusu toplanmalar için henüz erken olduğuna, virüsün yayılma hızını artırabileceğine işaret etti.

Giyim sektöründe büyük kayıp

Belçika Ticaret ve Hizmet Federasyonunun açıkladığı son veriler, Kovid-19 döneminde ülke genelinde giyim sektörünün yaklaşık 1,2 milyar avro zarar ettiğini ortaya koydu.

Satışlar, martta yüzde 63 düşüş gösterirken, bu oran nisanda yüzde 90'a yükseldi.

Diğer taraftan Kovid-19'dan otelcilik sektörü de ciddi yara aldı. Veriler, başkent Brüksel'deki otellerin hala yarısının kapılarını kapalı tuttuğunu gösterdi.

Açık olan oteller ise doluluk oranlarının yüzde 3,9 civarında olduğunu bildirdi. Geçen sene aynı dönemde, Brüksel otellerinde doluluk oranları yüzde 80'i geçmişti.

Ulusal Güvenlik Konseyi, Belçika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 61 bine yaklaştı - Son Dakika

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