Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 61 bini aştı - Son Dakika

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 61 bini aştı

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 109 artarak 61 bin 7'ye yükseldi.

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 109 artarak 61 bin 7'ye yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, son 1 haftada günde ortalama 93 vakanın tespit edildiği, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 109 artarak 61 bin 7'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısının 4 artarak 9 bin 726'ya yükseldiği bildirildi.

Anvers Limanı'nda gemiye karantina

Yerel basında yer alan haberlerde, Belçika'nın Anvers kentindeki limanda bir geminin karantinaya alındığı duyuruldu.

Gemi mürettebatında çok sayıda kişide Kovid-19 tespit edilmesinin ardından Malta bayraklı Minerva Oceania gemisinin 1 Temmuz'a kadar karantinada tutulacağı ifade edildi.

Belçika, Anvers, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:45 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 61 bini aştı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

20:43 Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor 19:29 Hindistan'da yıldırımların isabet ettiği 83 kişi öldü, 10 kişi yaralandı 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 17:34 ABD'de koronavirüsün etkisiyle 3,5 ayda 47,5 milyon kişi işsiz kaldı 17:07 Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı 16:22 Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi 16:11 Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:26 Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu 12:48 Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında 12:02 Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu 11:40 Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı 11:04 Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı 09:38 Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
20:41
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
20:34
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
20:22
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
20:05
Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi
19:41
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
19:40
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
19:39
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gittiği ortaya çıktı
19:27
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
19:14
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
19:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 20:51:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 61 bini aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]