Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 62 bini aştı - Son Dakika

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 62 bini aştı

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 62 bin 58'e yükseldi.

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 62 bin 58'e yükseldi.

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Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının 9 bin 774'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, Belçika'da Kovid-19 vaka sayısının 62 bin 58'e ulaştığı, hafta boyunca günlük vaka artışının ortalama 81,7 olduğu bildirildi.

Riskli ülkelerden dönenlere evde karantina

Belçika, "riskli ülke" kategorisinde gördüğü ülkelerden dönen kişilere test yapılacağını ve evde karantinaya tabi tutulacaklarını duyurdu.

Karantinanın nasıl kontrol edileceği ve uygulamanın detayları henüz paylaşılmazken, karantinanın en az 2 hafta süreceği ifade edildi.

Belçika'da normalleşme süreci

Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, 1 Temmuz itibarıyla normalleşme sürecinin 4. aşamasına geçildi.

Buna göre, market alışverişlerinin tek kişi olarak 30 dakikada yapılması sınırlaması kalkarken, bir kişi haftada en fazla 15 kişiyle görüşebilecek.

Kafe ve restoranlarda sosyal mesafenin korunması koşuluyla 15 kişi bir araya gelebilecek.

Toplu taşımada ve hastanelerde, maske takma zorunluluğu devam edecek.

Kapalı alanlarda 200, açık alanlarda ise 400 kişilik konser verilebilecek.

Tiyatro, sinema, eğlence parkları, kapalı oyun alanları, yüzme havuzları ve sağlık merkezleri 50 kişiyle sınırlı biçimde faaliyet gösterebilecek.

Dini hizmetler, törenler, düğünler ve cenazeler 200 kişiyle yapılabilecek.

Pazar yerlerinde en fazla 50 tezgah kurulmasına yönelik sınırlama uygulanmayacak.

Amatör, profesyonel spor faaliyet ve müsabakaları, kapalı alanda 200 ve açık alanda 400 izleyiciyle gerçekleştirilebilecek.

Karantina, Belçika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 09:05 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 62 bini aştı - Son Dakika Dünya
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