Belçika'da Kovid-19 vakaları bir haftada yüzde 61 arttı - Son Dakika

Belçika'da Kovid-19 vakaları bir haftada yüzde 61 arttı

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının bir haftada yüzde 61 yükseldiği bildirildi.

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının bir haftada yüzde 61 yükseldiği bildirildi.

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Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün (Sciensano) yayımladığı haftalık ortalamaya göre, 9-15 Temmuz tarihlerinde ülkede 615 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Buna göre günde ortalama 88 kişide Kovid-19 tespit edilirken son haftada vaka sayılarında yüzde 61'lik bir artış gerçekleşti.

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 63 bin 706'ya yükseldi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 800'e ulaştı.

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, artan rakamlar ışığında bugün federal ve bölge komitelerinin olağanüstü toplanacağını, 23 Temmuz'da ise Belçika Ulusal Güvenlik Konseyinin bir araya geleceğini bildirdi.

Uzmanlar, Ulusal Güvenlik Konseyinin tecrit politikalarında ilave gevşemeye gitmeyeceği; bu durumda 5'inci aşamaya geçilmeyeceğini tahmin ediyor.

Belçika'da normalleşme süreci

Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, 1 Temmuz itibarıyla normalleşme sürecinin 4. aşamasına geçildi.

Buna göre, market alışverişlerinin tek kişi olarak 30 dakikada yapılması sınırlaması kalkarken bir kişi aynı hafta içinde en fazla 15 kişiyle görüşebilecek.

Kafe ve restoranlarda sosyal mesafenin korunması koşuluyla 15 kişi bir araya gelebilecek.

Toplu taşımada ve hastanelerde maske takma şartı devam edecek.

Kapalı alanlarda 200, açık alanlarda ise 400 kişilik konser verilebilecek.

Tiyatro, sinema, eğlence parkları, kapalı oyun alanları, yüzme havuzları ve sağlık merkezleri 50 kişiyle sınırlı biçimde faaliyet gösterebilecek.

Dini hizmetler, törenler, düğünler ve cenazeler 200 kişiyle yapılabilecek.

Pazar yerlerinde en fazla 50 tezgah kurulması sınırlaması kaldırıldı.

Amatör ve profesyonel spor faaliyeti ve müsabakaları kapalı alanda 200, açık alanda 400 izleyiciyle yapılabilecek.

Belçika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 09:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika'da Kovid-19 vakaları bir haftada yüzde 61 arttı - Son Dakika
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