Belçika'da Kovid-19 vakalarında hızlı artış - Son Dakika

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 100 bin kişide 505'e çıkarak son iki haftada yüzde 67 artış gösterdi.

Kovid-19 vakalarındaki haftalık sayıların günlük ortalamasını yayımlayan Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 18-24 Mart haftasında günlük yeni vaka sayısı 4 bin 636'ya yükseldi. Önceki haftaya göre yüzde 27 artışa karşılık gelen bu sayıyla ülkede bugüne kadar virüse yakalanan kişi sayısı 866 bini geçti.

Belçika'da günlük ölüm vakalarında ve hastaneye kabullerde de artış görülüyor. 22-28 Mart haftasında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı yüzde 12 artarak günde ortalama 27 oldu. 11,4 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar Kovid-19'dan 22 bin 870 kişi hayatını kaybetti.

Hastaneye kabul edilenlerin sayısı da yüzde 22 artarak 236'ya çıktı. Hastanelerde şu an 2 bin 568 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor, bu kişilerin 701'i yoğun bakımda tutuluyor. Belçika genelinde yoğun bakım yatak sayısı 2 bin civarında bulunuyor.

Belçika'da ekim ayında görülen ikinci dalganın ardından tedbirlerle 17 hafta yatay seyreden vaka grafiği özellikle son iki haftada hızla yükselmeye başlayınca federal hükümet salgın tedbirlerinde 1 Nisan'da başlayacak kısmi gevşemeyi geçen hafta alınan kararla ertelemişti.

Restoranlar için 1 Mayıs hedefi

Belçika'da en fazla vaka artışlarının okullarda ve iş yerlerinde görüldüğü belirtiliyor.

Belçika hükümeti, okullar için nisan başındaki iki haftalık Paskalya tatilinin önüne bir hafta eklemişti. Okulların 19 Nisan'da yeniden açılması planlanıyor.

Hükümet, daha önce ekimden beri kapalı olan restoran, bar ve kafelerin de 1 Mayıs'ta açılabileceğini açıklamıştı. Şimdilik bu hedefte değişiklik bulunmadığını belirten hükümet yetkilileri, nisan sonundaki genel duruma bakılarak karar verileceğini ifade ediyor.

Yetkililer ayrıca mümkün olan işlerde evden çalışma zorunluluğunun devam edeceğini, bu kurala uygun hareket edilmesi için denetimlerin sıklaşacağını belirtiyor.