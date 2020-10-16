Belçika'da Kovid-19 vakalarındaki artış durmuyor - Son Dakika

Belçika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının günlük ortalaması 6 bine yaklaşınca federal hükümetin yeni önlemler açıklayacağı bildirildi.

Günlük sayılar yerine haftalık verilerin günlük ortalamasını yayımlayan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün rakamlarına göre, 6-12 Ekim haftasında vaka sayısı bir önceki haftaya kıyasla yüzde 96 artarak 5 bin 976 oldu.

Ülkede salgının başından bu yana hastalığa yakalananların sayısı 191 bin 959'a çıktı. Bugüne kadar 10 bin 283 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayılarıyla birlikte hastanelerdeki doluluk oranı da artıyor. Belçika genelinde 1949 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor. Hasta sayısı bir günde yüzde 10 arttı. Kovid-19 hastalarının 327'si yoğun bakımda bulunuyor.

Yoğun bakım ünitelerinde hastalar artınca hükümet hastanelerden yoğun bakım yataklarının yarısının Kovid-19 hastalarına ayrılmasını istedi. Hastaneler de bir süredir acil olmayan hastalıkların tedavisi ve ameliyatları ertelemeye başladı.

Son haftalarda vakalardaki artışın durdurulamaması üzerine federal hükümet bugün halk sağlığı yetkilileriyle toplantı yaparak yeni önlemleri görüşecek. Geçen bahardaki gibi sıkı bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi beklenmiyor. Okulların da eğitimi sürdüreceği ifade ediliyor.