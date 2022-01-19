Üye Girişi
Belçika'da Kovid-19 vakalarının yüzde 94'ü Omicron kaynaklı - Son Dakika

Belçika'da Kovid-19 vakalarının yüzde 94'ü Omicron kaynaklı

19.01.2022 12:24
Belçika'da Kovid-19 vakalarının yüzde 94'ü Omicron kaynaklı

Belçika'daki Kovid-19 vakalarında koronavirüsün Omicron varyantının payı yüzde 94'e yükseldi.

Belçika'daki Kovid-19 vakalarında koronavirüsün Omicron varyantının payı yüzde 94'e yükseldi.

Leuven Üniversitesi laboratuvarlarından alınan verilere göre, ülkede ilk olarak 26 Kasım'da tespit edilen Omicron, iki ay gibi bir sürede baskın varyant olduktan sonra neredeyse tüm vakalara neden olan varyant haline geldi.

Uzmanlar, 10 Ocak'tan sonra yaptıkları analizler temelinde şu anda mevcut vakaların yüzde 94'ünün Omicron kaynaklı olduğu bilgisini verdi.

Belçika'da Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı da hayli arttı. Günde 86 binden fazla testin yapıldığı ülkede testlerin yüzde 34,3'ü pozitif çıkıyor. Virüsün hızlı yayılımı vaka sayılarını da günlük 28 binin üzerine taşıdı.

Buna karşın uzmanların ihtiyatlı iyimserliğe sevk eden veriler ise hastanelerdeki hasta sayıları ve yoğun bakım doluluk oranları çünkü bu sayılar salgında daha önce görülen dalgalara nazaran düşük seyrediyor.

Belçika'da şu anda hastanelerde 2 bin 400 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor. Bu sayı, henüz aşıların çıkmadığı bir yıl önceki dalgada 7 bin 500'ü bulmuştu.

Vaka artışına rağmen yoğum bakıma muhtaç hasta sayıları ise düşüyor. 2 bin yoğun bakım yatağı kapasitesi bulunan ülkede şu anda 396 kişi bu ünitelerde tutuluyor. Bir yıl önceki dalgada bu sayı 1500'e çıkmıştı.

YORUMLAR
500

Belçika, Omicron, Kasım, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika'da Kovid-19 vakalarının yüzde 94'ü Omicron kaynaklı - Son Dakika


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlara tatlı serzenişi: Trileçeleri niye yemediniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlara tatlı serzenişi: Trileçeleri niye yemediniz?         
18:14
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı         
16:36
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı         
13:22
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü         
11:57
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
18:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlara tatlı serzenişi: Trileçeleri niye yemediniz?
18:12 Billur Kalkavan: Cinsellik, yemek yapmaktan daha önemli
18:09 Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında!
18:01 CSKA, yeni transferi Yusuf Yazıcı'yı skandal video ile tanıttı
17:52 İtalya'da vekillerin toplantısına sızan hacker, 30 saniyelik cinsel içerikli film izletti
17:45 Karda yürüyen çiftin bir anda yaptığı hareket mobeselere yansıdı
17:42 Peş peşe havalanan helikopterler Adana-Gaziantep yolunda mahsur kalan vatandaşlara kumanya ulaştırdı
17:29 Son Dakika: Rize-Antalya maçı yoğun kar yağışı sebebiyle karşılaşma ertelendi
17:16 Topraktaki kaya parçasını kaldıran defineci, altın işlemeli yılan figürü buldu
17:14 Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı, illerden arka arkaya tatil haberleri gelmeye başladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 18:33:10. #1.13#
SON DAKİKA: Belçika'da Kovid-19 vakalarının yüzde 94'ü Omicron kaynaklı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement