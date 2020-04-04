Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 18 bini aştı - Son Dakika

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı bin 661 artarak 18 bin 431'e ulaşırken, ölü sayısı da 140 artışla bin 283 oldu.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede hastaneye kaldırılan toplam kişi sayısının 5 bin 678'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte 40 kişinin daha yoğun bakıma alınmasıyla, bu ünitelerde bulunan hasta sayısının bin 245'e yükseldiği kaydedildi.

Kovid-19 görülen kişi sayısının bin 661 artarak 18 bin 431'e çıktığı ifade edilen açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 140 artışla bin 283'e ulaştığı bildirildi.