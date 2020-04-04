Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 18 bini aştı - Son Dakika

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Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 18 bini aştı
6 saat önce
Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı bin 661 artarak 18 bin 431'e ulaşırken, ölü sayısı da 140 artışla bin 283 oldu.
Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı bin 661 artarak 18 bin 431'e ulaşırken, ölü sayısı da 140 artışla bin 283 oldu.
Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede hastaneye kaldırılan toplam kişi sayısının 5 bin 678'e ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, son 24 saatte 40 kişinin daha yoğun bakıma alınmasıyla, bu ünitelerde bulunan hasta sayısının bin 245'e yükseldiği kaydedildi.
Kovid-19 görülen kişi sayısının bin 661 artarak 18 bin 431'e çıktığı ifade edilen açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 140 artışla bin 283'e ulaştığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 12:34 Kaynak: AA
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