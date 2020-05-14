Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 54 bini aştı - Son Dakika

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 307 artarak 54 bin 288'e ulaştı.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 81 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 173 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 20 azalarak 407 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 307 artarak 54 bin 288'e ulaştığı aktarılan açıklamada, 60 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bin 903'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.

Fahiş fiyatlara soruşturma

Vatandaşların artan şikayetleri üzerine Belçika Ekonomi Bakanlığı, süpermarket ve diğer işletmelerin ürünlerde fiyat artırımına ilişkin soruşturma başlattı.

Özellikle maske, dezenfektan ve temizlik ürünlerine yönelik fahiş fiyatların bulunduğu, yaklaşık 60 soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Diğer taraftan Ghent Üniversitesi, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede tecrit döneminde dört kişiden birinin şiddete maruz kaldığına dikkati çekti. Çoğunlukla kadınların ve çocukların şiddet kurbanı olduğuna işaret edildi.

Okullar kademeli açılacak

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, normalleşme sürecinin ilk aşamasının 4 Mayıs'ta başlamasının ardından dün tekrar toplandı.

Toplantının ardından konuşan Başbakan Sophie Wilmes, tüm kültürel, sportif ve diğer etkinliklerin 30 Haziran'a kadar yasaklandığını belirterek, "Muhtemelen yazdan önce normal hayata dönüş olmayacak." dedi.

Toplantıda alınan karara göre, okullar 18 Mayıs'ta sıkı tedbirler altında kademeli olarak tekrar eğitim öğretime başlayacak.

Müze ile hayvanat bahçeleri gerekli önlemleri almak ve bilet satışlarını internetten yapmak kaydıyla yeniden kapılarını açacak. Aynı koşullar altında kütüphaneler de hizmet verebilecek.

Berber ve kuaförler randevuyla müşteri kabul edebilecek. Azami 30 kişinin katılımıyla düğün ve cenaze törenleri yapılabilecek.

Pazar yerleri ise sosyal mesafe kurallarına uyarak açılacak.

Spor kulüpleri en çok 20 kişiyle ve açık havada antrenman yapabilecek. İş yerlerinde uzaktan çalışma esas olacak.

Bir sonraki aşamaya ise en erken 8 Haziran'da geçilecek. Spor müsabakalarının ve iç turizmin başlaması daha sonra değerlendirilecek.