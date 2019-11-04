Son Dakika Haberleri: Belçika'da Larin fırtınası
Son Dakika Spor Belçika'da Larin fırtınası

Belçika'da Larin fırtınası

7 saat önce

Zulte Waregem'de kiralık olarak forma giyen Cyle Larin, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımını ayakta tutuyor.

Belçika'da Larin fırtınası, System.String[]

Zulte Waregem'de kiralık olarak forma giyen Cyle Larin, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımını ayakta tutuyor. Zulte'nin sezon sonunda 2,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor.


Sezon başında Beşiktaş'ın Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Belçika Ligi'nde geride kalan 14 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan ve 1 kupa maçında da 75 dakika forma giyen Larin, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 6 kez havalandırırken 6 asist yaparak 12 gole doğrudan etki etti. Ligin ilk 2 maçında gol bulamayan ve rakiplerine mağlup olan Zulte Waregem, sonraki 12 haftada gösterdiği performansla üst sıraları zorlarken, Beşiktaş'tan kiralık olarak giden Cyle Larin'in bu performanstaki payı büyük oldu. Sezonu ilk 6 sıra içerisinde tamamlayarak şampiyonluk grubunda mücadele etmek isteyen Zulte'de Larin'in performansı dikkat çekti.


2,5 milyon Euro opsiyon


Beşiktaş'ın MLS ekiplerinden Orlando'dan 1 milyon 850 bin Euro karşılığında kadrosuna kattığı Larin, Zulte Waregem'de gösterdiği performans sonrasında Belçika ekibinin gelecek planları arasına girdi. Kanadalı oyuncuyu Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna katan Zulte'nin sezon sonunda 2,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor. - İSTANBUL

Beşiktaş, Belçika, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika: Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne yol açan özel halk otobüsü şoförü tutuklandı
Şampiyonluk oranları güncellendi! Liderin oranı yükseldi Birlik başkanı, Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne yol açan otobüs şoförünü savundu: Kasti bir şey olsa, direkt durağa girer Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce: Falcao ayın 11'inde İstanbul'a gelecek!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 18:25:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belçika'da Larin fırtınası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]