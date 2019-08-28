Belçika'da mahkeme okullarda başörtüsü yasağını haksız buldu
1 saat önce
Belçika'nın Leuven şehrinde Flaman okullarındaki başörtüsü yasağına karşı bir öğrencinin okul yönetimine açtığı dava, öğrencinin lehine sonuçlandı.
Belçika
'nın Leuven şehrinde Flaman okullarındaki başörtüsü yasağına karşı bir öğrencinin okul yönetimine açtığı dava, öğrencinin lehine sonuçlandı.
Leuven Birinci Asliye Mahkemesi, Belçika'daki Flaman Toplumu Eğitim Konseyine (GO) bağlı okulda başvuruyu yapan öğrencinin başörtüsü takabileceğine hükmetti.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:45
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