Son Dakika Haberleri: Belçika'da mahkeme okullarda başörtüsü yasağını haksız buldu
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Belçika'da mahkeme okullarda başörtüsü yasağını haksız buldu

1 saat önce

Belçika'nın Leuven şehrinde Flaman okullarındaki başörtüsü yasağına karşı bir öğrencinin okul yönetimine açtığı dava, öğrencinin lehine sonuçlandı.

Belçika'da mahkeme okullarda başörtüsü yasağını haksız buldu, System.String[]
Belçika'nın Leuven şehrinde Flaman okullarındaki başörtüsü yasağına karşı bir öğrencinin okul yönetimine açtığı dava, öğrencinin lehine sonuçlandı.

Leuven Birinci Asliye Mahkemesi, Belçika'daki Flaman Toplumu Eğitim Konseyine (GO) bağlı okulda başvuruyu yapan öğrencinin başörtüsü takabileceğine hükmetti.
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Belçika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:45 
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