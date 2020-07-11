Belçika'da maske takma zorunluluğu başladı - Son Dakika

Belçika'da maske takma zorunluluğu başladı

Belçika genelinde koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yeni alınan kararlar çerçevesinde AVM, mağaza, market, sinema ve tiyatro salonlarında ve konferans gibi toplantılarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Belçika genelinde koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yeni alınan kararlar çerçevesinde AVM, mağaza, market, sinema ve tiyatro salonlarında ve konferans gibi toplantılarda maske takma zorunluluğu getirildi.

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Belçika genelinde koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bir çok kamusal alanda maske takma zorunluğu getirildi. Otobüs, tramvay gibi toplu taşımalarda halihazırda maske takma zorunluluğu bulunan Belçika'da, ülke genelinde koronavirüse karşı yeni alınan kararlar çerçevesinde AVM, mağaza, market, sinema ve tiyatro salonlarında ve konferans gibi toplantılarda maske takma zorunluluğu getirildi. Belçika hükümeti tarafından aylar sonra alınan karar başta ülkede yaşayan Türk vatandaşları tarafından tepkilere neden oldu.

"TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK ALSINLAR"

Belçika'da yaşayan Ömer Günenç "Güzel uygulama ve geç kalındı sayılır, laf olsun diye değil gerçekten uygulama yapılsın. Kurallara uymayanlara ceza kesilsin, Türkiye'yi örnek alsınlar" dedi.

"SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN ÖNLEMLERİNDEN MEMNUN DEĞİLİZ"

Belçika'da pide ustası olan Vaysal Yavuz ise "Maske takma zorunluluğu iyi oldu, herkesin sosyal mesafeyi koruması gerekiyor. Koronadan korunmak gerekiyor ve korunmak için maske takmalıyız. Belçika'nın gerekli önlemleri alması gerekiyor, halk olarak sağlık bakanının aldığı önlemlerden memnun değiliz" dedi.

BAZI MARKETLER VE İŞ YERLERİ ÜCRETSİZ MASKE DAĞITACAK

Maske takma zorunluluğunun başladığı bugün birçok mağaza, market ve iş yerleri ücretsiz maske dağıtacak.


Koronavirüs, Belçika, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 12:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Belçika'da maske takma zorunluluğu başladı - Son Dakika Dünya
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