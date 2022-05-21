Belçika'da maymun çiçeği virüsünün fetiş festivalinden yayıldığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Belçika'da maymun çiçeği virüsünün fetiş festivalinden yayıldığı ortaya çıktı

21.05.2022 12:32

Belçika'da maymun çiçeği virüsünün Antwerp kentinde düzenlenen Darklands isimli "fetiş festivalinden" yayıldığı belirlendi. Antwerp Tropik Sağlık Enstitüsü dün sabah saatlerinde ülkede ilk vakayı duyurmuş, kısa süre içinde ilk hastayla temaslı ikinci vakanın da teyit edileceğini bildirmişti.

Koronavirüs pandemisinin etkileri henüz tamamen bitmeden İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya, Avustralya ve İsrail'de görülen maymun çiçeği virüsü tüm dünyaya korku saldı.

FETİŞ FESTİVALİNDEN YAYILDI

Maymun çiçeği virüsü hızla yayılarak dünyayı endişeye sürüklerken, Belçika'da tespit edilen vakaların bazılarının, iki hafta önce ülkenin ikinci büyük kenti Anvers'te düzenlenen "Darklands" adlı fetiş festivaliyle bağlantılı olduğu açıklandı. Festival yönetimi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, katılımcılardan grip benzeri şikayetler ve ciltte kabarcıklar gibi belirtilere karşı dikkatli olmaları istendi. Festival ekibi maymun çiçeği virüsünün, yabancı katılımcılar aracılığıyla yayıldığını düşünüyor.

Tüm dünya diken üstünde! Büyük panik yaratan maymun çiçeği 'fetiş' festivalinden yayılmış

21 GÜN KARANTİNA KARARI VERİLDİ

Anvers'teki 4-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Darklands fetiş festivaline yurt içi ve yurt dışından, çoğunluğu erkek 10 bin ziyaretçi katılmıştı. Ülkede maymun çiçeği virüsü ile enfekte olanların 21 gün karantinaya alınmaları kararlaştırıldı. Bu kişilerle yüksek riskli temasta bulunanların ise semptom geliştirip geliştirmediklerini kendileri takip etmesi isteniyor.

Tüm dünya diken üstünde! Büyük panik yaratan maymun çiçeği 'fetiş' festivalinden yayılmış

Yüksek riskli temaslar arasında oda arkadaşları, cinsel partnerler, yakın temasta olan kişiler ve hastayla ilgilenen sağlık çalışanları yer alıyor. Ayrıca eşcinsel erkeklere ve birden fazla partneri olan kişilere yönelik bir bilinçlendirme kampanyası da düzenlenecek. Karantina kararını kamuoyuna duyuran Bakım ve Sağlık Ajansı'na bağlı uzmanlardan oluşan Risk Değerlendirme Grubu (RAG), maymun çiçeği virüsüne yakalanmış kişilerle yüksek riskli temasları bulunana kişilere; bağışıklığı azalmış kişiler, hamile kadınlar ve çocuklarla temas konusunda fazladan dikkatli olmalarını tavsiye etti.

YAKIN TEMAS YOLUYLA BULAŞIYOR

Anvers Tropikal Tıp Enstitüsü'nden Isabel Brosius, virüsün geniş bir kesime yayılma şansının çok düşük olduğunu ancak yine de durumu yakından izlediklerini söyledi. Belçika Bakım ve Sağlık Ajansı'ndan Joris Monens, maymun çiçeği virüsünün toplumda yayılması konusunda henüz endişelenecek bir durum olmadığını belirterek "Hastalık yalnızca yakın temas yoluyla bulaşıyor, kısa süreli temas yoluyla değil ama yine de dikkatli olmalıyız" dedi.

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