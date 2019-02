Belçika'da Muhtaçlar İçin Acil Yardım Çağrısına Türklerden Destek

Belçika'da Sint-Vincentius Gıda Bankası tarafından yapılan muhtaçlar için acil yardım çağrısına Türklerden destek geldi.

Belçika'da Sint-Vincentius Gıda Bankası tarafından yapılan muhtaçlar için acil yardım çağrısına Türklerden destek geldi.



Belçika'nın Flaman Bölgesi'nde yer alan Heusden-Zolder Belediyesi bünyesindeki Sint-Vincentius Gıda Bakası tarafından 'En sıcak ay' adı altında yoksul ailelere yönelik acil gıda yardım çağrısında bulundu. Her ay ihtiyaç sahibi 200 aileye yardım ulaştıran Sint-Vincentius Gıda Bankası, yardım alabilmek için kendilerine başvuran muhtaç aile sayısının arttığına dikkat çekerek Heusden-Zolder Belediyesi'ndeki hayırseverlerden destek istedi. Belçikalı Türkler çağrıya sessiz kalmayarak yoğun destek vermesi memnuniyetle karşılandı. Belçika Türk Dernekler Birliği Personeli Yücel Kahraman'ın getirdiği yardımları teslim alan Sint-Vincentius Gıda Bankası'ndan Roger yaptığı açıklamada, "Heusden-Zolder belediyesinde resmi oturma hakkını sahip olan ailelerde yoksul oranın giderek arttığını görmekteyiz. Elbette durum çok üzücü. Son yıllarda Müslümanlar arasında da yoksul olan ailelerin oranında ciddi bir artış kaydedildiği dikkat çekiyor. Heusden-Zolder belediyesinde her ay düzenli olarak 200 aileye yiyecek gıda paketi sağlanıyor. 200 aileden 110'nu Müslüman ailelerden oluşuyor. Çocuklarıyla beraber acil gıda yardım paketi alan Müslümanların oranı 350'nin üzerinde. Hangi ailelerin acil gıda yardım paketine muhtaç duyduğuna Halk için Sosyal Yardım Merkezi (OCMW) karar veriyor" dedi.



"Ne yazık ki, gıda arzı azalıyor"



Roger, "Sint-Vincentius Gıda Bankası'ndan gıda arzı azalıyor ve yalnızca ilkbaharda gıda paketleri yenileniyor. Sint-Vincentius Gıda Bankası olarak acil gıda paketlerini doldurmak için yiyecek ürünleri acil ihtiyaç duyulması nedeniyle 'En sıcak ay' adı altında kampanya başlattık. Heusden-Zolder Belediyesi'ndeki Türk esnaflardan ve Belçika Türk Diyanet Vakfı'na bağlı Selimiye Camii ve Milli Görüş Camii'nin, Türklerin ve Türk Dernekler Birliği'nin acil gıda yardım kampanyamızı kulak vermeleri ve destek vermeleri bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Heusden-Zolder Belediyesi'nin Türk kökenli belediye başkan yardımcıları ve encümenleri Yasin Gül ve Engin Özdemir'de üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini görüyoruz. Müslümanların hoşgörü ve yardımları sayesiyle yoksul ailelerin ihtiyaçları karşılanıyor" dedi.



"AB'nin 2018 acil gıda yardım paketi halen elimize ulaşmadı"



Roger, "Avrupa Birliği (AB) fonu tarafından verilecek 2018 acil gıda yardım paketi halen elimize ulaşmadı. Flaman Parlamentosu Başbakanı Geert Bourgeois, Flaman bölgesinde yoksulluk yok diyerek maddi yardımda çok cimri davranıyor. Limburg eyaletinde toplam 28 Gıda Bankasına yılda 100 bin Euro destek veriyor. Bu 100 bin Euro'yu 28 Gıda Banka'sını böldüğün zaman 4 bin Avro düşüyor. Heusden-Zolder Belediyesi'ndeki 200 yoksul aileye bir yıllığına 4 bin Euro ile ne kadar yardım edebilirsin ki? Valon ve Brüksel Parlamentosu belediyelere yoksul ailelere gıda yardım paketi konusunda daha çok maddi yardım sağlıyor. Çünkü Valon ve Brüksel bölgesinde yoksul ailelerin oranı Flaman bölgesinden daha yüksek" şeklinde konuştu.



"Türk ailelerinde boşanma oranlarında artış"



Son yıllarda boşanan Türk ailelerinin oranında ciddi bir şekilde artış kaydedildiğini dikkat çeken Roger, "Maalesef üzülerek belirtmeliyim ki Türk ailelerinde boşanma oranı artıyor. Aldıkları maaş ile geçinmekte zorlanan Türk kadınları 2-3 çocuğuyla hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Belediye sınırları içinde hiçbir yoksul aile arasında dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın hepsini eşit mesafede davranıyoruz. Bir hayırsever Türk kadını var, her ay 100 adet ekmek getiriyor. Türk kasap, manav, marketlerden gıda yardımı geliyor. Bu çok iyi bir gelişme. Hatta Türk esnafları ihtiyaç duyulduğu zaman hiç çekinmeden ne eksikliğiniz varsa söyleyin demeyi de ihmal etmiyor. Müslümanlara yönelik helal - haram yiyecekleri konusunda da hassas davranıyoruz. Yoksul Müslüman aileler ancak helal yiyecek tercih ettikleri için onlara helal yiyecek temin ediyoruz" dedi. - BRÜKSEL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Survivor'da Adaya Veda Eden Türk İsim Kader Karakaya Oldu

THY'nin Brüksel Seferleri İptal Edildi

Netflix, Hababam Sınıfı'nın Film Müziğini, Dizi Tanıtımında Kullandı

Demirören Medya Grubunda Üst Düzey Ayrılık!