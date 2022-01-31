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Belçika'da neredeyse her iki Kovid-19 testinden biri pozitif çıkıyor - Son Dakika

Belçika'da neredeyse her iki Kovid-19 testinden biri pozitif çıkıyor

31.01.2022 16:29
Belçika'da neredeyse her iki Kovid-19 testinden biri pozitif çıkıyor

Belçika'da Kovid-19 vakalarının artmasıyla birlikte yapılan testlerin neredeyse yarısı pozitif sonuç veriyor.

Belçika'da Kovid-19 vakalarının artmasıyla birlikte yapılan testlerin neredeyse yarısı pozitif sonuç veriyor.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, ülke genelinde her gün ortalama 120 bine yakın test yapılıyor.

25 Ocak'taki veriler, günlük test sayısının 119 bin 930 olduğunu, testlerin yüzde 48,1'inin pozitif çıktığını gösterdi.

Pozitif vakaların neredeyse tamamı da Omicron kaynaklı hale geldi. Pozitif Kovid-19 vakalarının yüzde 98,8'ine Omicron varyantının neden olduğu bildirildi.

Belçika'da kasım sonundan beri artmaya devam eden Kovid-19 vakalarında günlük sayı 60 bine yaklaştı. Buna karşın hastaneye yatışlar ve ölümler, vakalarla aynı hızda artmıyor. Yetkililer, bunun nedenini Omicron varyantının önceki varyantlara göre farklı etkisi ve yüksek aşılama oranına bağlıyor.

Belçika'da toplam nüfusun yüzde 77'si tam aşılıyken yüzde 57'si ise takviye doz aşılarını yaptırmış durumda.

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Togo Cumhuriyeti, Omicron, Belçika, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika'da neredeyse her iki Kovid-19 testinden biri pozitif çıkıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belçika'da neredeyse her iki Kovid-19 testinden biri pozitif çıkıyor - Son Dakika
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