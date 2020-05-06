Belçika'da normale dönüş resmen başladı - Son Dakika
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Belçika'da normale dönüş resmen başladı

6 saat önce

Normale dönüş sürecinin resmen başladığı Belçika'da Başbakan Sophie Wilmes, 11 Mayıs'ta sıkı tedbirlere uymak şartıyla bütün ticarethanelerin yeniden açılacağını duyururken restoran, kafe ve turistik etkinliklere hizmet eden yerlerin kapalı olmaya devam edeceğini belirtti.

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Normale dönüş sürecinin resmen başladığı Belçika'da Başbakan Sophie Wilmes, 11 Mayıs'ta sıkı tedbirlere uymak şartıyla bütün ticarethanelerin yeniden açılacağını duyururken restoran, kafe ve turistik etkinliklere hizmet eden yerlerin kapalı olmaya devam edeceğini belirtti.


Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 700 binden fazla kişiye bulaşan ve 259 binden fazla kişinin de ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler birçok ülkede hafifletildi. Avrupa'da normale dönüş sürecini başlatan ülkelere Belçika da katıldı. Geçtiğimiz günlerde normale dönüş için yol haritasının duyurulduğu Belçika'da, bugün gerçekleştirilen Milli Güvenlik Konseyi (MGK) Toplantısı ile sürecin kararlaştırıldığı şekilde uygulanmaya başlanmasına resmen karar verildi.


Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, MGK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, alınan kararları duyurdu. Başbakan Wilmes, "4 Mayıs Pazartesi itibariyle ekonomimizin bir kısmının yeniden harekete geçmesine izin verdik. Çünkü bu kesimin arkasında çok sayıda iş imkanı bulunuyor. Daha da önemlisi yaşayabilmesi, hayatını kazanabilmesi gereken insanlar bulunuyor" dedi.


Tespit edilen yeni vakalarda düşüş


Ülkedeki salgın sürecinde olumlu gidişat kaydettiklerini vurgulayan Başbakan Wilmes, "Belçika'da kademeli olarak normale dönüş sürecinin başlamasında kurul olarak engel olmadığına karar verilmiştir. Ülkemizdeki mevcut rakamlar, Mart ayının Covid-19 vakalarına göre 5'te 1 oranında azalma göstermiştir. Takip sistemimiz çok başarılı bir şekilde devam ediyor, testleri de yapmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.


Kısıtlı hareketlilik süreci


Sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı ülkede sınırlı hareketlilik prensibine devam edileceğini belirten Başbakan Wilmes, "Normalleşmeye başlamayı yanlış anlamamalıyız. Sınırsız hareketlilik hakkı yok. Mümkün olduğunca kısıtlı bir hareketliliğe izin verilmektedir. Gereksiz hiçbir hareketliliğe müsamaha gösterilmeyecektir. Bir ihtiyaç halinde özel aracı olanlar özel araçlarını tercih etmelidir. Ancak başka seçeneği olmayanların toplu taşıma araçlarını kullanmasına müsaade edilecek" ifadelerini kullandı.


Restoran, kafe ve pazar yerleri kapalı kalacak


Başbakan Wilmes, 11 Mayıs'ta sıkı tedbirlere uymak kaydıyla bütün ticarethanelerin yeniden açılacağını bildirerek restoranlar, kafeler ve turistik etkinliklere hizmet eden yerlerin kapalı olmaya devam edeceğini yineledi. Maske kullanma konusunda da mevcut kararları açıklayan Başbakan Wilmes, "Havaalanları, toplu taşıma araçları ve duraklarda maske takmak zorunludur. Ancak bunun dışında özellikle mağazalarda zorunlu olmamakla beraber takılmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Yeni bir karara kadar pazarlar ve fiziki yakınlık gerektirecek iş yerleri kapalı olmaya devam edecek" dedi.


Tedbir kararının başından beri açık havada spor yapılmasının teşvik edildiği Belçika'da bu hak sadece aynı çatı altında yaşayan 2 kişi ile sınırlandırılmıştı. Son MGK toplantısında alınan kararla söz konusu 2 kişinin aynı çatı atında yaşayan kişiler olma şartı da kaldırıldı.


Her türlü toplu etkinliğin 31 Ağustos'a kadar yasaklandığı ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 323 kişi daha hayatını kaybetti. Ülke genelinde Covid-19'a bağlı ölü sayısı 8 bin 339'a toplam vaka sayısı ise 50 bin 781'e yükseldi. - BRÜKSEL

Belçika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 06:58 Kaynak: İHA


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