- Belçika'da normalleşme süreci başladı, alışveriş merkezleri yeniden açıldı - Son Dakika

- Belçika'da normalleşme süreci başladı, alışveriş merkezleri yeniden açıldı

BRÜKSEL - Belçika'dan bugün başlayan normalleşme süreci kapsamında alışveriş merkezleri yeniden açıldı.

Avrupa ülkelerinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında getirilen kısıtlamalar kaldırılmaya başlandı. Belçika'da Milli Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararlar sonrasında bugün normalleşme süreci uygulanmaya başlandı. Bugünden itibaren başta alışveriş merkezleri olmak üzere ülke genelindeki ticarethaneler açıldı. Başkent Brüksel'de sabahın erken saatlerinde başta alışveriş merkezleri olmak üzere esnafların yoğun olduğu sokaklarda iş yerlerinin çoğu yeniden kepenk açtı. Özellikle alışveriş merkezlerinde hem alışveriş merkezi yönetimlerinin hem de mağazaların hijyen kurallarına titizlikle uyduğu gözlemlendi. Bazı mağazalarda sosyal mesafeyi gösteren yer işaretleri çekilirken bazı mağazaların girişine de dezenfektan koyuldu. Yasal olarak izin olmaması nedeniyle önceden hazırlıklarını yapamayan bazı mağaza çalışanları, ilk iş gününde temizlik ve reyon düzenleme işlemi gerçekleştirdi. Ayrıca mağazalarda 10 metrekare başına bir müşteri kabul ediliyor.

Belçika'da normale dönüşün ilk geniş kapsamlı etabına girilmesine rağmen alışveriş merkezlerinde ve sokaklarda kalabalık yaşanmadı. Kısıtlamalar boyunca hiçbir kesime sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı Belçika'da halk, ihtiyaçları için sokağa çıkabiliyordu. Milli Güvenlik Konseyi kararları uyarınca bir ev için bir kişi alışveriş yapabiliyor ve evinden uzaklaştıkça cezai işlem uygulanması riski artıyor.

Alışveriş merkezleri ve sokaklarda maske takma zorunluluğu bulunmadığı ülkede havaalanları ve toplu ulaşım araçlarında ise maske takmak zorunlu. Normalleşmenin bir sonraki etabında ise restoranlar, kafeler, kuaför salonları ve yaz tatili gibi konuların karara bağlanması bekleniyor.

Normalleşme sürecini başlatan Belçika'da Sağlık Bakanlığı tarafından verilen son bilgilere göre son 24 saatte 62 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 8 bin 707'ye yükseldiği bildirildi. Ülke genelinde toplam vaka sayısı ise 53 bin 449'a ulaştığı aktarıldı. Şu anda 2 bin 222 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğu ülkede 478 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü ifade edildi.