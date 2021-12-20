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Belçika'da Omicron varyantı hızla yayılıyor - Son Dakika

Belçika'da Omicron varyantı hızla yayılıyor

20.12.2021 19:31
Belçika'da Omicron varyantı hızla yayılıyor

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları içinde Omicron varyantı kaynaklı enfeksiyonların oranının hızla artarak yüzde 20'ye çıktığı bildirildi.

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları içinde Omicron varyantı kaynaklı enfeksiyonların oranının hızla artarak yüzde 20'ye çıktığı bildirildi.

Ülkedeki Omicron vakalarının toplam vakalar içindeki payı perşembe günü yüzde 6 iken, bu oran cuma günü yüzde 10'a yükseldi.

Belçika'daki varyantları inceleyen Leuven Üniversitesi'nden mikrobiyolog Emmanuel Andre, bugün Omicron varyantının neden olduğu vakaların oranının yüzde 20'ye çıktığını açıkladı.

Omicron varyantının Avrupa'da ilk kez tespit edildiği ülke Belçika olmuştu. Varyant, Belçika'da 25 Kasım'da görülmüştü. İki hafta önce Omicron, toplam vakaların binde 3'ünü oluşturuyordu.

Belçika hükümetine salgınla ilgili politikalarında danışmanlık yapan virolog Marc Van Ranst ise Omicron'un ülkede beklenenden önce baskın varyant olacağını bildirdi. Van Ranst, 25 Aralık'taki Noel Bayramı ile yeni yılın ilk günü arasında Omicron'un baskın varyant olmasını beklediğini açıkladı.

Hükümet, daha önceki hesaplamalarında Omicron'un yeni yılın ilk 2 ayında baskın olacağını öngörüyordu.

Vakaların son haftalarda hızla artmasına karşın Belçika'da hastaneye yatışlar ve ölüm sayılarında aynı hızda artış görülmüyor.

Şu anda 13 binin üzerinde yeni günlük vaka sayısı kayıtlara geçiyor, günde ortalama 43 kişi hayatını kaybediyor. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 800 civarında.

Geçen yıl vaka sayıları aynı düzeye ulaştığında günde 200 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 1500 kişi yoğun bakım ünitelerinde tutuluyordu.

Avrupa'da Omicron'un yayılmasıyla birlikte birçok ülke sıkı önlemler alırken Belçika'da tam kapanma gibi bir tedbire başvurulmadı. Hükümetin tedbirleri, 22 Aralık'ta yeniden değerlendirmesi bekleniyor.

Togo Cumhuriyeti, Belçika, Omicron, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika'da Omicron varyantı hızla yayılıyor - Son Dakika


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