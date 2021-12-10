Belçika'da omicronun 2 ay içinde baskın varyant olması bekleniyor - Son Dakika

Belçika'da Kovid-19'a neden olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantının ocak veya şubat ayında baskın varyant haline gelebileceği bildirildi.

Belçika hükümetinin Kovid-19 salgını için oluşturduğu kriz merkezinin sözcüsü Steven Van Gucht, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 30 Kovid-19 vakasında omicron varyantı tespit ettiklerini söyledi.

Virolog Van Gucht, "Belçika'da şu anda vakaların yüzde 1 veya 2'sinin omicron varyantından kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Ancak yeni varyantın ocak veya şubat ayında baskın hale gelmesi mümkün." dedi.

Avrupa'da kayıtlara geçen ilk omicron kaynaklı vakanın Belçika'da görüldüğü açıklanmıştı. Güney Afrika ve Botsvana'da 25 Kasım'da tespit edildiği bildirilen omicron varyantının, ertesi gün Belçika'da görülmesiyle Avrupa'ya ulaştığı kaydedilmişti.

Belçika'da halen delta varyantı baskın varyant olarak görülüyor. Ülkede sonbaharın başlamasıyla vakalar artmaya başladı. Kasımda yükselen vaka sayıları son bir haftadır az da olsa düşüyor. Şu anda günlük Kovid-19 vaka sayısı 16 bin civarında seyrediyor.

Steven Van Gucht, Belçika'da salgında tepe noktasına kasım sonunda ulaşıldığını belirterek "Ortalama yeni vaka sayılarında en üst nokta 28 Kasım'da görüldü. O gün 25 bin 594 vaka kayıtlara geçti." diye konuştu.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Ensitüsünün verilerine göre günlük ortalama yeni vaka sayısı 16 bin 86, şu ana kadar tespit edilen vaka sayısı ise 1,9 milyon.

Her gün ortalama 49 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği ülkede 3 bin 448 kişi hastanelerde Kovid-19 tedavisi görüyor. Bu kişilerin 827'si yoğun bakımda tutuluyor.

Zorunlu aşılama fikri gündemde

Belçika hükümetinin, Kovid-19'a karşı aşılamayı zorunlu hale getirme fikrini de ele alacağı bildirildi. Hükümetin İstişare Komitesi'nin 22 Aralık'ta yapacağı toplantıda konuyu tartışmayı planladığı aktarıldı.

Hükümetin aşılamalarla ilgili biriminin sözcüsü Gudrun Briat, salgından sorumlu birimin konu üzerinde çalıştığını, sağlık uzmanlarının yanı sıra hukukçuların da zorunlu aşılama fikrini incelediklerini söyledi.

Hükümet, geçen ay, sağlık çalışanları için aşıyı zorunlu hale getirmişti. Sağlık çalışanları için zorunlu aşılamada geçiş süreci 1 Ocak'ta başlayacak, 1 Nisan'da ise yasal olarak tamamen zorunlu hale gelecek. 1 Nisan'dan itibaren aşı olmayan sağlık çalışanlarının işini kaybetmeleri söz konusu olacak.

11,4 milyon nüfuslu Belçika'da bugüne kadar tam doz aşılı olanların sayısı 8,7 milyonu buldu.