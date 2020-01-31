Son Dakika › Dünya › Belçika'da ötanazi davasında yargılanan 3 doktor beraat etti - Son Dakika Dünya
Belçika'da ötanazi davasında yargılanan 3 doktor beraat etti
6 saat önce
Belçika'daki ötanazi davasında yargılanan 3 doktor beraat etti. Dava, ötanazinin yasal olduğu ülkede tıp camiası için büyük bir sınav niteliğindeydi.
Ötanazinin yasal olduğu Belçika'da 'zehirleyerek adam öldürme' suçundan yargılanan üç doktor beraat etti. Mahkemenin kararının, her yıl iki binden fazla ötanazi vakasının yaşandığı ülkede görev yapan doktorlar tarafından 'memnuniyetle' karşılandığı belirtiliyor.
"Karar bu zor görevi yerine getirmek zorunda olan tüm doktorlar için bir rahatlama oldu" diyen savunma avukatı Walter Van Steenbrugge, mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada ayrıca "Karar tersi yönde olsaydı, ötanazi uygulayan pek çok doktor adam öldürme suçlamalarıyla karşı karşıya kalabilirdi" şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:52
Son Dakika Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık tahliye edildi KADIKÖY'DEKİ VAHŞİ CİNAYETİN SANIĞI: PİŞMANLIĞIM 3 ÇOCUĞU BABASIZ BIRAKMAKTIR Çinli uzmanlar, koronavirüsünü 15 dakikada tespit edebilecek test geliştirdi Çin'den korkutan koronavirüs açıklaması: İyileşen kişiler tekrar hastanabilir