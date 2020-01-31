Belçika'da ötanazi davasında yargılanan 3 doktor beraat etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Belçika'da ötanazi davasında yargılanan 3 doktor beraat etti - Son Dakika Dünya

Belçika'da ötanazi davasında yargılanan 3 doktor beraat etti

6 saat önce

Belçika'daki ötanazi davasında yargılanan 3 doktor beraat etti. Dava, ötanazinin yasal olduğu ülkede tıp camiası için büyük bir sınav niteliğindeydi.

Belçika'da ötanazi davasında yargılanan 3 doktor beraat etti, System.String[]

Ötanazinin yasal olduğu Belçika'da 'zehirleyerek adam öldürme' suçundan yargılanan üç doktor beraat etti. Mahkemenin kararının, her yıl iki binden fazla ötanazi vakasının yaşandığı ülkede görev yapan doktorlar tarafından 'memnuniyetle' karşılandığı belirtiliyor.


"Karar bu zor görevi yerine getirmek zorunda olan tüm doktorlar için bir rahatlama oldu" diyen savunma avukatı Walter Van Steenbrugge, mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada ayrıca "Karar tersi yönde olsaydı, ötanazi uygulayan pek çok doktor adam öldürme suçlamalarıyla karşı karşıya kalabilirdi" şeklinde konuştu.

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Belçika, Ötanazi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:52 
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