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Belçika'da "Özgürlük Konvoyu"na karşı yoğun önlemler alındı - Son Dakika

Belçika'da "Özgürlük Konvoyu"na karşı yoğun önlemler alındı

13.02.2022 23:51
Belçika'da "Özgürlük Konvoyu"na karşı yoğun önlemler alındı

Belçika'da, Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etmek amacıyla yola çıkan ve yarın başkent Brüksel'e girmesi beklenen araç konvoyu için yoğun tedbirler uygulamaya konuldu.

Belçika'da, Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etmek amacıyla yola çıkan ve yarın başkent Brüksel'e girmesi beklenen araç konvoyu için yoğun tedbirler uygulamaya konuldu.

Akşam saatlerinden itibaren çok sayıda federal polis, Fransa'nın başkenti Paris'ten, Belçika sınırındaki Lille'e geçen konvoyun ülkeye girişini kontrol etmek için görevlendirildi.

Fransa-Belçika sınırında ve Brüksel'in farklı girişlerinde konuşlanan polisler, araçları aramaya başladı.

Brüksel'de araçların konvoya katılımı ise 15 Şubat saat 08.00'e kadar yasaklandı.

Belçika izin vermemişti

Kanada'nın başkenti Ottawa'da aşı karşıtı kamyoncular 29 Ocak'ta eylem başlatmış, kentin ana yollarına park eden kamyonlar nedeniyle şehir sakinlerinin hayatı olumsuz etkilenmişti.

Ottawa'daki eylemlerden esinlenen Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı özel araç ve kamyon sürücüleri, farklı kentlerden yola çıkarak Paris'e varmayı ve diğer Avrupa kentlerinden gelenlerle Brüksel'e girmeyi hedeflediklerini duyurmuştu.

Belçika Federal Hükümeti ile Başkent Brüksel Bölgesi Yerel Hükümeti yetkilileri, Avrupa Birliği kurumları ile NATO'ya ev sahipliği yapan kentte gösteriye izin verilmeyeceğini bildirmişti. Yetkililerce yapılan açıklamada, gösteri için izin başvurusu yapılmadığı belirtilerek, konvoyun Brüksel'e alınmaması için yollarda ve sınırlarda kontroller yapılacağı ifade edilmişti.

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Protesto, Tragger, Brüksel, Belçika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika'da 'Özgürlük Konvoyu'na karşı yoğun önlemler alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belçika'da "Özgürlük Konvoyu"na karşı yoğun önlemler alındı - Son Dakika
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