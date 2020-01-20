Belçika'da partisinden ihraç edilen Emir Kır için uzmanlar ve vatandaşlar ne düşünüyor?

Belçika'nın başkenti Brüksel'de ilk Türk kökenli Frankofon belediye başkanı Emir Kır'ın, aralık ayında makamında iki MHP'li ile görüşmesinin hemen ardından Sosyalist Parti'den (PS) ihraç edilmesinin yankıları sürüyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de ilk Türk kökenli Frankofon belediye başkanı Emir Kır'ın aralık ayında makamında iki MHP'li ile görüşmesinin hemen ardından Sosyalist Parti'den (PS) ihraç edilmesinin yankıları sürüyor.

Parti yetkilileri ihraç kararının "parti değerlerine" uyulmadığı gerekçesi ile alındığını ifade ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

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