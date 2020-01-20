Belçika'da partisinden ihraç edilen Emir Kır için uzmanlar ve vatandaşlar ne düşünüyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Belçika'da partisinden ihraç edilen Emir Kır için uzmanlar ve vatandaşlar ne düşünüyor? - Son Dakika Dünya

Belçika'da partisinden ihraç edilen Emir Kır için uzmanlar ve vatandaşlar ne düşünüyor?

7 saat önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de ilk Türk kökenli Frankofon belediye başkanı Emir Kır'ın, aralık ayında makamında iki MHP'li ile görüşmesinin hemen ardından Sosyalist Parti'den (PS) ihraç edilmesinin yankıları sürüyor.

Belçika'da partisinden ihraç edilen Emir Kır için uzmanlar ve vatandaşlar ne düşünüyor?, System.String[]

Belçika'nın başkenti Brüksel'de ilk Türk kökenli Frankofon belediye başkanı Emir Kır'ın aralık ayında makamında iki MHP'li ile görüşmesinin hemen ardından Sosyalist Parti'den (PS) ihraç edilmesinin yankıları sürüyor.


Parti yetkilileri ihraç kararının "parti değerlerine" uyulmadığı gerekçesi ile alındığını ifade ediyor.

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Sosyalist Parti, Brüksel, Belçika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:32 
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