Son Dakika Haberleri: Belçika'da PKK yandaşları Türk vatandaşlarına saldırdı
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Belçika'da PKK yandaşları Türk vatandaşlarına saldırdı

5 dakika önce

Belçika'nın Liege kentinde terör örgütü PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına saldırdığı bildirildi.

Belçika'da PKK yandaşları Türk vatandaşlarına saldırdı, System.String[]

Belçika'nın Liege kentinde terör örgütü PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına saldırdığı bildirildi.

Saldırıya uğrayan vatandaşlardan birinin babasının AA muhabirine aktardığı bilgilere göre, 300'e yakın PKK yandaşı akşam saatlerinde Liege'deki Saint Lambert Meydanı'nda Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı protesto için bir araya geldi.

PKK yandaşları gösteriler sırasında bıçaklı ve kesici aletlerle iki Türk gencini yaraladı.

Gençlerin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Öte yandan, Türk yetkililerin gerekli girişimlerde bulunduğu ve tüm tedbirleri aldığı öğrenildi.

Belçika, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:10 Kaynak: AA
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