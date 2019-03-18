Son Dakika Haberleri: Belçika'da "Rekor Fiyata" Güvercin Satıldı

Belçika'da "Rekor Fiyata" Güvercin Satıldı

1 saat önce

Belçika'da düzenlenen açık artırmada 1 milyon 252 bin avroya dünyanın en pahalı güvercini satıldı.

Belçika'da
Belçika'da düzenlenen açık artırmada 1 milyon 252 bin avroya dünyanın en pahalı güvercini satıldı.

Yerel basına göre, internet üzerinden yapılan müzayedede Armando adında erkek bir Flaman güvercini 1 milyon 252 bin avroya alıcı buldu.

Uzun mesafe yarışlarında şampiyonluğu bulunan 5 yaşındaki posta güvercini, bir Çinli tarafından alındı.

Alıcının dünyanın en pahalı güvercinini yarıştırmayacağı ve damızlık olarak kullanacağı belirtildi.

Belçika'da 2017 yılında yapılan açık artırmada bir posta güvercini 400 bin avro satılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:52 Kaynak: AA

Belçika, Güncel
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