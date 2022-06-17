Belçika'da resim eğitimi alan Türk çocukların eserleri sergilendi - Son Dakika
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Belçika'da resim eğitimi alan Türk çocukların eserleri sergilendi

17.06.2022 21:24
Belçika'da resim eğitimi alan Türk çocukların eserleri sergilendi

Belçika'da yaşayan Türk çocukları için Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosluğu ve Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği iş birliğinde yürütülen projeyle resim eğitimi alan öğrencilerin eserleri, Brüksel'de sergilendi.

Belçika'da yaşayan Türk çocukları için Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosluğu ve Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği iş birliğinde yürütülen projeyle resim eğitimi alan öğrencilerin eserleri, Brüksel'de sergilendi.

Brüksel Eğitim Müşavirliğinin Ekim 2021'de başlattığı ve Türkçe öğretmenlerinden Şükran Yücel'in yürütücülüğünü yaptığı Resmin Sihirli Dünyası projesi tamamlandı.

Proje kapsamında eğitim alan öğrencilerin eserlerinin yer aldığı sergi Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde açıldı. Serginin açılışı için düzenlenen törene Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, öğrenciler ve ailelerinin yanı sıra davetliler katıldı.

AB İletişim Strateji kapsamında finanse edilen projeyle üç farklı dönemde 8-15 yaş grubundaki toplam 30 öğrenciye resim eğitimi verildi. Eğitimi Türkiye'nin AB Daimi Temsilci Yardımcısı Ahmet Yücel verdi.

Proje çerçevesinde 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Türkiye, Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da resim eğitimi alan Türk çocukların eserleri sergilendi - Son Dakika

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