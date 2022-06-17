Belçika 'da yaşayan Türk çocukları için Türkiye 'nin Brüksel Başkonsolosluğu ve Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği iş birliğinde yürütülen projeyle resim eğitimi alan öğrencilerin eserleri, Brüksel'de sergilendi.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Türkiye, Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Belçika'da resim eğitimi alan Türk çocukların eserleri sergilendi - Son Dakika

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