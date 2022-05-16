Belçika'da Rusya karşıtı protesto - Son Dakika
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Belçika'da Rusya karşıtı protesto

16.05.2022 11:26

Belçika'nın başkenti Brüksel'de "AB Dışişleri Bakanları Toplantısı"nın düzenlendiği konsey binasının önünde toplanan bir grup Ukraynalı gösterici, "Avrupa Birliği Ülkeleri Rus Petrol ve Gaz Finansmanı"na karşı protesto gerçekleştirdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de "AB Dışişleri Bakanları Toplantısı"nın düzenlendiği konsey binasının önünde toplanan bir grup Ukraynalı gösterici, "Avrupa Birliği Ülkeleri Rus Petrol ve Gaz Finansmanı"na karşı protesto gerçekleştirdi. "Cut Russian Gas + Oil" (Rus gazı almayı bırakın) yazılı pankartın asıldığı gösteride söz alan konuşmacılardan biri, "Putin Ukrayna'da insanları öldürmek için Avrupa parasını kullanıyor. Bu, artık kabul edilemez!" dedi.

Belçika'da Rusya karşıtı protesto
Belçika'da Rusya karşıtı protesto
Belçika'da Rusya karşıtı protesto
Belçika'da Rusya karşıtı protesto

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Protesto, Belçika, Brüksel, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika'da Rusya karşıtı protesto - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belçika'da Rusya karşıtı protesto - Son Dakika
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