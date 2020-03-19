Belçika'da sağlık çalışanlara alkışlı destek devam ediyor - Son Dakika
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Belçika'da sağlık çalışanlara alkışlı destek devam ediyor

6 saat önce

Belçika'da sağlık çalışanlarına yönelik başlatılan alkışlı destek bugün de devam etti.

Belçika'da sağlık çalışanlara alkışlı destek devam ediyor, System.String[]

Belçika'da sağlık çalışanlarına yönelik başlatılan alkışlı destek bugün de devam etti. Belçikalıların desteğini memnuniyetle karşılayan sağlık çalışanları, "Bize gerçekten destek vermek istiyorsanız evinizde kalın" dedi.


Belçika'da dün sağlık çalışanlarına yönelik başlayan alkışlı destek artarak devam ediyor. Evlerinde balkonlara ve pencerelere çıkan Belçikalılar uzun süren alkışlar, korna sesleri ve çığlıklarla sağlık çalışanlarına destek verdi. Belçikalıların söz konusu desteği sağlık personelleri tarafından da büyük memnuniyetle karşılandı.


Geçtiğimiz Çarşamba günü yerel saatle 12.00'de "evde kalma" kuralının getirildiği Belçika'da halk, sağlık çalışanlarının giderek zorlaşan koşullara direnmeleri için her gün akşam saatlerinde başlattıkları alkışlı desteğini bugün de sürdürdü. Sağlık çalışanları ise farklı sosyal medya paylaşımlarıyla alkışlı destekten çok mutlu olduklarını dile getirdi. Bazı hastanelerde maske stoklarının tükendiği ve personelin buna rağmen özveriyle çalışmaya devam ettiği bildiriliyor.


Sağlık çalışanlarının özverili çabalarının yanında ailelerin endişeleri de gündeme geliyor. Korona virüsün artışı özellikle sağlık personellerinin ailelerinde endişeye neden oluyor. İsmini vermek istemeyen bir sağlık çalışanı yakını, "Alkışlarla verilen destek çok kibar ve cesaret veren bir davranış, insanların bize destek verdiğinin bir kanıtı olarak görüyorum. Ancak yakınlarım ve ailem için endişeleniyorum" dedi.


Belçika'nın Valon bölgesinin büyük şehirlerinden Liege'de görev yapan Türk kökenli Aile hekimi Doktor Ergün Özlü de, "Bu durum sağlık çalışanları olarak bizlere gerçekten moral oldu. En çok da hemşirelerin insanüstü bir çaba ile çalıştıklarını görüyoruz. Yapılan alkışlamalar onlara da moral verdi. Ancak alkışlar yanında hemşirelerin çalışma koşulları ve ücretlerinde iyileştirmeler yapılmasının daha gerçekçi bir destek olacağını düşünüyorum" diye konuştu.


Öte yandan bin 795 korona virüs hastasının bulunduğu Belçika'da ölü sayısı 21'e yükseldi. Söz konusu sayıların yavaşlaması için evde kalma kararının alındığı Belçika'da polis, sokağa çıkan insanları ve araçları kontrol etmeye başladı. Alkışlarla desteklenen sağlık çalışanları ise ısrarla, "Bize gerçekten destek vermek istiyorsanız evinizde kalın" mesajı veriyor. - BRÜKSEL

Çarşamba, Belçika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:43 Kaynak: İHA

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