Belçika'da salgın nedeniyle kapatılan tiyatro ve sinemalar yeniden açılıyor - Son Dakika

Belçika'da Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde geçen hafta kapatılmalarına karar verilen tiyatro ve sinemalar, itirazların mahkemede kabul görmesi üzerine yeniden açılacak.

Belçika hükümetinin İstişare Komitesi, geç saatlerde yaptığı toplantıda, mahkeme kararı bulunduğu gerekçesiyle kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü mekanların yeniden açılmasını kararlaştırdı.

Hükümet, bu tür yerlerin en fazla 200 kişi bulanacak şekilde faaliyet göstermesine izin verdi. Yeniden açılacak işletmeler arasında sinemalar, tiyatrolar ve konser salonları gibi yerler bulunuyor.

Birçok işletmenin ise hükümetin toplanmasını beklemeden dünkü mahkeme kararının hemen ardından kapılarını açtığı bildirildi.

Spor karşılaşmalarının seyircisiz şekilde yapılmasına yönelik kararda ise değişiklik olmadı.

Belçika'da kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü iş yerlerinin işletmecileri, hükümetin 22 Aralık'taki kapatma kararına itiraz etmişti. Mahkeme, hükümetin kararının orantısız olduğu gerekçesiyle başvuruyu haklı bulmuştu.

Belçika, 22 Aralık'ta Omicron varyantı endişesiyle Noel tatili döneminde Kovid-19 vakalarını düşük tutabilmek için mevcut uygulamaları sertleştirmiş, bu kapsamda restoran ve kafe gibi yerlerin açık olmasına ancak sinema ve tiyatro gibi yerlerin kapatılmasına karar vermişti.