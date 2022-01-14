Belçika'da salgın sonrası yetişkinlerin üçte biri hayatından memnun değil - Son Dakika

Belçika'da Kovid-19 salgını nedeniyle yetişkinlerin üçte biri hayatından memnun değilken, bunun salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek oran olması dikkati çekti.

Ülkenin Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Sciensano, 13-23 Aralık 2021 döneminde 22 binden fazla kişi arasında salgının psikolojik etkileriyle ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, yetişkinlerin yüzde 21'i kendini depresyonda hissederken, yüzde 24'ü kaygı bozukluğu yaşadığını, yüzde 34'ü ise hayatından memnun olmadığını bildirdi.

18-29 yaş aralığındaki kişilerin de yüzde 37'si söz konusu memnuniyetsizlik içinde olduğunu ifade ederken, yetişkinlerin yüzde 28'i kendilerini "şiddetli yalnızlık içinde" tanımladı.

Projeyi yürüten uzman Stefaan Demarest, bu verilerin salgının ülkede başladığı günden bu yana rastlanan en yüksek oranlar olduğunu vurguladı.

Belçika, Avrupa'da nüfusuna oranla Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri oldu. Toplam 2,2 milyon civarı vaka görülen 11 milyon 400 bin nüfuslu ülkede, 28 bini aşkın kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Aşılama oranının nispeten yüksek olduğu Belçika'da nüfusun yüzde 76'sı tam aşılı. Ülkede yaşayanların yüzde 40'ı da takviye dozlarını da yaptırmış durumda. Belçika, aşılamanın hızlanmasıyla gevşettiği tedbirleri, 17 Kasım'dan itibaren aşamalı olarak sıkılaştırmıştı.

Hükümet, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarına 1 Nisan'dan itibaren aşı olmayı zorunlu hale getirmişti.

Belçika'da restoran ve kafe gibi işletmelere girişlerde de Kovid-19 sertifikası gösterme zorunluluğu bulunuyor.

Ülkede salgın tedbirlerine karşı sık sık gösteriler düzenleniyor.