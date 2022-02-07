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Belçika'da salgın tedbirlerinin gevşetilmesi gündemde - Son Dakika

Belçika'da salgın tedbirlerinin gevşetilmesi gündemde

07.02.2022 15:29
Belçika'da salgın tedbirlerinin gevşetilmesi gündemde

Belçika hükümeti, Kovid-19 salgınında vakaların azalmaya başlamasıyla birlikte salgın tedbirlerinin gevşetilmesini görüşecek.

Belçika hükümeti, Kovid-19 salgınında vakaların azalmaya başlamasıyla birlikte salgın tedbirlerinin gevşetilmesini görüşecek.

Hükümetin İstişare Komitesi, koronavirüsün Omicron varyantının ortaya çıkmasının ardından başlayan salgındaki beşinci dalgada düşüş görülmesi üzerine şu anda tedbirlerle ilgili uygulanan "kırmızı kod" yerine "turuncu koda" geçmeyi cuma değerlendirecek.

Hükümetin restoran ve kafe gibi işletmelerin çalışma saatlerinin uzatılması, gece kulüplerinin açılması ve kalabalık konserlere izin verilmesi, sinema ve tiyatrolarda uygulanan kısıtlamaların değiştirilmesi gibi uygulamaları görüşmesi bekleniyor.

Vaka sayıları düşüyor

Belçika'da aralık sonunda artmaya başlayan vakalar günlük ortalama 52 bini geçtikten sonra geçen hafta düşüşe geçti. Şu anda günlük ortalama vaka sayısı 38 bin civarına indi. Vakaların yüzde 99,3'üne virüsün Omicron varyantı neden oluyor.

Hastaneye yatışlarda da aralık sonundan beri bu hafta ilk kez azalma kaydedildi. Günde yaklaşık 350 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı Belçika'da toplam 4 bin 200 kişi hastanelerde tedavi görüyor, bu kişilerin 430'u yoğun bakımlarda tutuluyor.

11,4 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 3,3 milyon vaka kaydedildi, 29 bin 227 kişi hayatını kaybetti.

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Omicron, Belçika, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika'da salgın tedbirlerinin gevşetilmesi gündemde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belçika'da salgın tedbirlerinin gevşetilmesi gündemde - Son Dakika
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