Belçika'da Sarı Yelekliler Kamu Binası Girişine Barikat Kurdu
41 dakika önce
Belçika'nın Valonya bölgesindeki Namur şehrinde sarı yelekliler, bir kamu binasına girişi engelliyor.
Belçika
'nın Valonya bölgesindeki Namur şehrinde sarı yelekliler, bir kamu binasına girişi engelliyor.
Belçika yerel basınında yer alan haberlere göre, sarı yelekliler Valonya Kamu Hizmetleri binasının önüne barikat kurarak çalışanların binaya girmesini engelledi.
Eylemcilerden Marc-Henri Jamain, kurum yönetimiyle yürütülen müzakere sonucu yaklaşık 10 çalışanın binaya girmesine izin verildiğini ancak diğer çalışanlara yönelik engelin tüm hafta süreceğini belirtti. Fransa
'daki eylemlerden etkilenerek Belçika'da da sokağa çıkan sarı yelekliler, yaklaşık 8 haftadır akaryakıt zamlarını protesto ediyor.
Geçen haftalarda düzenlenen eylemlerde polis ile göstericiler arasında çıkan arbedede, Belçika polisi sarı yeleklilere sert müdahalede bulunmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:40 Kaynak: AA
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