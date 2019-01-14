Son Dakika Haberleri: Belçika'da Sarı Yelekliler Kamu Binası Girişine Barikat Kurdu

Belçika'da Sarı Yelekliler Kamu Binası Girişine Barikat Kurdu

41 dakika önce

Belçika'nın Valonya bölgesindeki Namur şehrinde sarı yelekliler, bir kamu binasına girişi engelliyor.

Belçika'da Sarı Yelekliler Kamu Binası Girişine Barikat Kurdu, System.String[]
Belçika'nın Valonya bölgesindeki Namur şehrinde sarı yelekliler, bir kamu binasına girişi engelliyor.

Belçika yerel basınında yer alan haberlere göre, sarı yelekliler Valonya Kamu Hizmetleri binasının önüne barikat kurarak çalışanların binaya girmesini engelledi.

Eylemcilerden Marc-Henri Jamain, kurum yönetimiyle yürütülen müzakere sonucu yaklaşık 10 çalışanın binaya girmesine izin verildiğini ancak diğer çalışanlara yönelik engelin tüm hafta süreceğini belirtti.

Fransa'daki eylemlerden etkilenerek Belçika'da da sokağa çıkan sarı yelekliler, yaklaşık 8 haftadır akaryakıt zamlarını protesto ediyor.

Geçen haftalarda düzenlenen eylemlerde polis ile göstericiler arasında çıkan arbedede, Belçika polisi sarı yeleklilere sert müdahalede bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:40 Kaynak: AA

Belçika, Güncel
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