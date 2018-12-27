Son Dakika Haberleri: Belçika'da "Sarı Yeleklilerden" Yol Kapatma Eylemi

Belçika'da "Sarı Yeleklilerden" Yol Kapatma Eylemi

53 dakika önce

Belçika'nın Valonya bölgesindeki "sarı yelekliler", dün gece saatlerinde yolları kapattı.

Belçika'da
Belçika'nın Valonya bölgesindeki "sarı yelekliler", dün gece saatlerinde yolları kapattı.

Belçika basınında yer alan haberlerde, sarı yeleklilerin, bölgedeki Hainaut kentinde, dün gece saatlerinde Fransa sınırına yakın yolları kapattığı belirtildi.

Federal polis, sabah saatlerinde duruma müdahale edildiğini ve Fransa'ya giden "E19" otobanı hariç tüm yolların açıldığını duyurdu.

Diğer yandan, sarı yeleklilerin arasına karışan bir grup hırsızın, Fransa sınırı yakınlarında park halinde bir kamyonu soyduktan sonra ateşe verdiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:04 Kaynak: AA

Fransa, Belçika, Güncel
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