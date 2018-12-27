Belçika'da "Sarı Yeleklilerden" Yol Kapatma Eylemi

Belçika'nın Valonya bölgesindeki "sarı yelekliler", dün gece saatlerinde yolları kapattı.

Belçika'nın Valonya bölgesindeki "sarı yelekliler", dün gece saatlerinde yolları kapattı.



Belçika basınında yer alan haberlerde, sarı yeleklilerin, bölgedeki Hainaut kentinde, dün gece saatlerinde Fransa sınırına yakın yolları kapattığı belirtildi.



Federal polis, sabah saatlerinde duruma müdahale edildiğini ve Fransa'ya giden "E19" otobanı hariç tüm yolların açıldığını duyurdu.



Diğer yandan, sarı yeleklilerin arasına karışan bir grup hırsızın, Fransa sınırı yakınlarında park halinde bir kamyonu soyduktan sonra ateşe verdiği belirtildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Fransa'daki Gösteriler Nedeniyle 43 Bin Kişi İşsiz Kaldı

Sunduğu Ana Haber Programına Ceza Kesilen Fatih Portakal: İzlenirliğimi Arttırıyor

Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri Suriye'deki Büyükelçiliğini Yeniden Açma Kararı Aldı

Yaş Meyve Sebze ve Mamulleri İhracatında Tarihi Rekor Geldi