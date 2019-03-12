Son Dakika Haberleri: Belçika'da Seçime Gitmeyen Sandık Görevlilerine Para Cezası

Belçika'da Seçime Gitmeyen Sandık Görevlilerine Para Cezası

35 dakika önce

Belçika'da 14 Ekim'de yapılan belediye ve eyalet meclisi seçimlerine katılmayan sandık görevlilerine para cezası verildi.

Belçika'da Seçime Gitmeyen Sandık Görevlilerine Para Cezası, System.String[]
Belçika'da 14 Ekim'de yapılan belediye ve eyalet meclisi seçimlerine katılmayan sandık görevlilerine para cezası verildi.

Flaman bölgesinde yer alan Oudenaarde şehrinde 14 Ekim'de yapılan belediye ve eyalet meclisi seçimlerine sandık başkanı veya sandık görevlilerinin yargılandığı davada hakim, görevi başında olmayanları 400 euro'ya varan para cezasına çarptırdı. Birkaç kişi ise beraat etti. Sandık görevlisi olarak seçime iştirak etmeyen veya geçerli bir neden olmadan geç gelenlerin ifade verdiği mahkemede, sandık başkanı veya sandık görevlisi olarak çağrılmalarına rağmen gelmeyenlere para cezası yağdı. Birkaç kişinin ise kendilerine seçim ile ilgili eksik bilgi verilmesi nedeniyle ceza almadığı belirtildi. Toplamda kaç kişinin yargılandığı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Belçika'da 18 yaşına girmiş olan bütün seçmenlerin seçimde oy kullanma zorunluğu mevcut. Seçmenlik görevini yerine getirmeyenlere hapis veya para cezası veriliyor. Genellikle seçmenlik görevini yerine getirmeyenler mahkemeye çağrılmıyor, mahkemeye çıkanlar ise hapis cezası yerine para cezası alıyor. Sandık başkanı veya sandık görevlileri ise seçilerek belirleniyor. Seçilen görevlilerin seçim öncesi hazır bulunamayacaklarına dair belge sunması gerekiyor, belge sunmadan seçim günü sandık başında olmayanlara para cezası veriliyor. Sandık başkanı veya sandık görevlisi olarak kimin görev yapacağını ise seçim komisyonu belirliyor. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:09 Kaynak: İHA

Belçika, 3. Sayfa
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