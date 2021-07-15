Belçika'da sellerde ölenlerin sayısı 6'ya çıktı - Son Dakika

Belçika'da birkaç gündür süren yağışların neden olduğu sellerde ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Ülkenin özellikle doğusunda dün gece artan ve bu sabah devam eden aşırı yağışlar nedeniyle Liege, Verviers ve Spa gibi kentlerde acil durum ilan edildi.

Verviers'de 4 kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla selde ölenlerin sayısı 6'ya çıktı. Liege'de ise 2 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Liege kentinde yetkililer, şehirde yaşamayanların bölgeyi terk etmelerini istedi. Christine Defraigne, kentten geçen Meuse Nehri yakınında ikamet edenlerin yüksek katlara çıkmasını istedi.

Yetkililer, nehir suyunun 1,5 metre yükselmesinin beklendiği, Meuse üzerindeki bazı köprülerin su altında kalabileceği ve yıkılabileceği endişesini dile getirdi.

Liege yakınındaki Pepinster kasabasında sel nedeniyle en az 10 evin çöktüğü belirtildi. Belçika'daki Liege, Namur, Limburg gibi bölgelerin yanı sıra acil durum ilan edilen Lüksemburg'da da selde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki bazı köyler de boşaltıldı.

Meteoroloji yetkilileri, Belçika'da aşırı yağışların gün boyunca devam edeceğini bildirdi.