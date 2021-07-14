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Belçika'da şiddetli yağış sele neden oldu - Son Dakika

Belçika'da şiddetli yağış sele neden oldu

14 Temmuz 2021 Çarşamba 22:17

- Belçika'da şiddetli yağış sele neden oldu Belçika'nın doğusunu etkisi altına alan şiddetli yağışlar başta Liege olmak üzere çevre kasaba ve köylerde sele neden oldu.

- Belçika'da şiddetli yağış sele neden oldu

LIEGE - Belçika'nın doğusunu etkisi altına alan şiddetli yağışlar başta Liege olmak üzere çevre kasaba ve köylerde sele neden oldu.

Dün sabah saatlerinde Belçika'nın doğusunu şiddetli yağışlar etkisi altına aldı. Başta Liege olmak üzere çevre kasaba ve köylerde sele neden olan şiddetli yağışlar nedeni ile ülkede kırmızı alarm verildi. Meydana gelen seller nedeni ile çok sayıda araç yollarda mahsur kalırken, ev ve işyerlerini su bastı. Ülkenin özellikle turizm tesislerinin yer aldığı Ardennes bölgesinde de etkili olan şiddetli yağışlar nedeni ile çok sayıda turist tatil yerlerini terk etmek zorunda kaldı. Kamp yapmak üzere bölgede bulunan vatandaşlarda şiddetli yağış nedeni ile zor anlar yaşarken, çok sayıda kişi belediye ekiplerince kurtarıldı.

Ülkede yoğun yağışın bir gün daha devam ettikten sonra ülkeyi terk etmesi beklenirken, oluşan maddi zararın boyutları henüz bilinmiyor. Meydana gelen sel ve su baskınlarında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Belçika'da şiddetli yağış sele neden oldu
Belçika'da şiddetli yağış sele neden oldu
Belçika'da şiddetli yağış sele neden oldu
Belçika'da şiddetli yağış sele neden oldu

Belçika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belçika'da şiddetli yağış sele neden oldu - Son Dakika


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