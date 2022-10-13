Belçika'da sığınmacı krizinin son mağduru 20 aylık hasta bebek oldu - Son Dakika
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Belçika'da sığınmacı krizinin son mağduru 20 aylık hasta bebek oldu

13.10.2022 15:26
Belçika'da sığınmacı krizinin son mağduru 20 aylık hasta bebek oldu

Belçika'da 20 aylık hasta bebek, sığınma başvurusu yapmak için bekleyen annesiyle sokağa terk edildi.

Belçika'da 20 aylık hasta bebek, sığınma başvurusu yapmak için bekleyen annesiyle sokağa terk edildi.

Belçika'da, uluslararası koruma başvurusu yapmak isteyen sığınmacılara barınacak yer bulunmamasıyla ilgili bir yılı aşkın süredir kriz yaşanıyor. Bu kişiler, mülteci kabul merkezlerinin kapasitelerinin dolması nedeniyle sokaklarda yatıp kalkıyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) yetkilisi Julien Buha Collette, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 aylık bebeğin annesine barınak gösterilmemesi neticesinde sokağa terk edildiğini doğruladı.

MSF'nin mobil sağlık kliniğindeki doktorların bebeği sıtma şüphesiyle muayene ettiğini belirten Collette, tetkikler sonucunda bebeğin idrar yollarının enfekte olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Collette, bebeği tedavi için Saint-Pierre Hastanesine sevk ettiklerini, MSF olarak kabul merkezinde bebeğe öncelik tanınması için çalışacaklarını kaydetti.

Hafta başında da 18 yaşın altındaki 21 "refakatsiz sığınmacı çocuğun" sokağa terk edilmesi ülke gündemini sarsmıştı.

Sığınmacı kabulü krizi

Ülkede uzun süredir sığınmacıların kabulüyle ilgili kriz yaşanıyor.

AB'nin başkenti konumundaki Brüksel'de, Belçika Federal Sığınmacı Kabul Kurumunun (Fedasil) "Petit Chateau" (Küçük Şato) adı verilen merkezinin önünde gece gündüz süren uzun kuyruklar, sorunu gözler önüne seriyor.

Sabah ön sıralarda yer alarak başvuru yapmak isteyen sığınmacılar, geceyi kabul merkezinin önünde geçiriyor. Sabahın erken saatlerinde az sayıda başvuru alınmasından sonra geriye kalan yüzlerce kişi polis tarafından kabul merkezinin kapısından uzaklaştırılıyor.

Bazen haftalarca sokakta kalmak zorunda bırakılan bu kişilere barınak sağlanmadığı için devlet tarafından sağlık hizmeti de verilmiyor.

Sivil toplum kuruluşları (STK), belediyelerin yerel yardım sistemlerinin devreye sokulmasının sorunu çözeceğine dikkati çekiyor. Ancak devletin buna mülteciler için çekici bir merkez haline gelmeme amacıyla başvurmadığı belirtiliyor.

STK'lerin girişimiyle Brüksel Asli Hukuk Mahkemesi, Fedasil'in "en az bir kişiye kalacak yer verilmeyen veya sığınma başvurusu alınmayan her iş günü başına" 5 bin avro ceza ödemesine hükmetmişti. Ancak sene başından beri uygulanan ağır cezalar da Belçika devletini sorunun çözülmesi için harekete geçiremedi.

Ukraynalılara ayrıcalık

Öte yandan Belçika, Ukraynalıların kayıtlarını hızla yapmalarına imkan vermiş, ardından bu kişilere oturum ve çalışma izni ile eğitim ile sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı tanımış ayrıca "sosyal refah, barınma ve geçim yardımları" gibi imkanlar sağlamıştı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da sığınmacı krizinin son mağduru 20 aylık hasta bebek oldu - Son Dakika

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