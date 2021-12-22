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Belçika'da sığınmacılara barınak temini krizi sürüyor - Son Dakika

Belçika'da sığınmacılara barınak temini krizi sürüyor

22.12.2021 17:45
Belçika'da sığınmacılara barınak temini krizi sürüyor

Belçika'nın aldığı ek önlemlere rağmen başkent Brüksel'de sığınmacılara barınak bulunamamasından kaynaklanan kriz çözülemedi.

Belçika'nın aldığı ek önlemlere rağmen başkent Brüksel'de sığınmacılara barınak bulunamamasından kaynaklanan kriz çözülemedi.

Sığınmacıların kabulünden sorumlu federal ajans Fedasil, ay başında otellerle boş odaları için anlaşma yapmıştı. Göç ve İlticadan Sorumlu Devlet Bakanı Sammy Mahdi de 17 Aralık'ta Avrupa Birliğinin (AB) konuyla ilgili kuruluşu Avrupa İltica Destek Ofisinden (EASO) konteyner ve personel temini talep etmişti.

Buna rağmen sığınma talebinde bulunan kişilerin kabul merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ettiği görüldü.

Mahdi, Mecliste dün yaptığı açıklamada, "Hafta başlarında her zaman daha fazla insan görülüyor. Dün ve bugün, erkeklere yer bulmak imkansızdı ancak refakatsız çocuklar artık sokaklarda değil." ifadesini kullanmıştı.

Belçika'da barınak krizi

Belçika'da uzun süredir Fedasil'in başkent Brüksel'deki merkezi Petit Chateau'nun önünde kuyruklar oluşuyor. Kuyruklarda refakatsiz çocukların varlığı dikkati çekiyor.

Resmi kurumlardan söz konusu göçmenlerle ilgili farklı açıklamalar yapılıyor. Göçmenlerin resmi statüleriyle ilgili net bilgi bulunmazken, bir kısmının yasal oturum veya çalışma belgesi olmadan ülkede yaşayan ve çoğunlukla oturum talepleri reddedilen "kağıtsız"lardan olduğu biliniyor.

Petit Chateau'nun Müdürü Isabelle Plumat, 18 Ekim'de yaptığı açıklamada, merkezin neredeyse tamamen dolduğunu ve son aylarda "alarm durumunda" olduğunu söylemişti. Merkezde 1 günlük grev yapılmıştı.

Brüksel, Belçika, Aralık, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika'da sığınmacılara barınak temini krizi sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belçika'da sığınmacılara barınak temini krizi sürüyor - Son Dakika
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