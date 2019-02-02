Son Dakika Haberleri: Belçika'da Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 2 Yaralı

Belçika'da Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 2 Yaralı

17 dakika önce

Belçika'da Türklerin yoğun olarak yaşadıkları Anvers şehrinde Türkler tarafından işletilen bir işletmede meydana gelen silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Belçika'da Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Belçika'da Türklerin yoğun olarak yaşadıkları Anvers şehrinde Türkler tarafından işletilen bir işletmede meydana gelen silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay sonrasında 2 kişi gözaltına alındı. Belçika'nın Anvers şehrinde aralarında husumet olduğu iddia edilen gruplar arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay sonrası polis ekipleri mekan sahiplerinden iki kişiyi gözaltına aldı. Olayın gerçekleşme sebebi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Cafer Yıldırımer/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:01 Kaynak: İHA

Anvers, Belçika, Güncel
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