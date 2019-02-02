Son Dakika Haberleri: Belçika'da Silahlı Saldırı

Belçika'da Silahlı Saldırı

1 saat önce

Belçika'nın Anvers kentinde meydana gelen silahlı saldırıda biri ağır 3 kişi yaralandı, zanlılar gözaltına alındı.

Belçika'da Silahlı Saldırı, System.String[]
Belçika'nın Anvers kentinde meydana gelen silahlı saldırıda biri ağır 3 kişi yaralandı, zanlılar gözaltına alındı.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, baba-oğul oldukları belirtilen iki kişi, dün gece tartıştıkları iki Türk vatandaşına Anvers'in Brederode caddesinde silahlı saldırıda bulundu.

Açılan ateş sonucunda biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Yaralılardan birinin olayı yatıştırmaya çalışan bir Türk vatandaşı olduğu kaydedildi.

Polis 2 zanlıyı gözaltına alırken, silaha el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zanlıların pazar günü mahkemeye çıkartılması bekleniyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Anvers Başkonsolosu Metin Girgin, olay yerine anında intikal ettiğini ve durumu yakından takip ettiğini belirtti.

Girgin, olayda 3 Türk vatandaşının yaralandığını, bunlardan ikisinin durumunun ağır olduğunu aktararak "Vatandaşlarımıza sakin olmaları ve olayı başka yerlere çekmemeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:31 Kaynak: AA

Anvers, Belçika, Güncel
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