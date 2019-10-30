Son Dakika Haberleri: Belçika'da soğutuculu TIR'da 12 kaçak göçmen bulundu
Son Dakika Dünya Belçika'da soğutuculu TIR'da 12 kaçak göçmen bulundu

Belçika'da soğutuculu TIR'da 12 kaçak göçmen bulundu

1 saat önce

Polis TIR'ın şoförünün haber vermesinin ardından park halindeki aracı kontrol ederek soğutuculu kısımda göçmenleri buldu

Belçika'da soğutuculu TIR'da 12 kaçak göçmen bulundu, System.String[]

Belçika'da bir TIR'ın dorsesinde 12 göçmen bulundu. Ülkenin kuzeyinde bir otoyol dinlenme alanında park halinde bulunan TIR'ın şoförünün ihbarı sonrası arama yapan güvenlik güçleri taşıyıcının soğutuculu kısmında göçmenlere ulaştı.


On biri Suriyeli, biri ise Sudanlı olan erkek göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Soruşturma başlatan güvenlik yetkilileri göçmenlerin Anvers şehrindeki göçmen merkezine transfer edildiğini belirtti.

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TEM Otoyolu, Belçika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:22 
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