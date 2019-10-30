Belçika'da soğutuculu TIR'da 12 kaçak göçmen bulundu

Belçika'da bir TIR'ın dorsesinde 12 göçmen bulundu. Ülkenin kuzeyinde bir otoyol dinlenme alanında park halinde bulunan TIR'ın şoförünün ihbarı sonrası arama yapan güvenlik güçleri taşıyıcının soğutuculu kısmında göçmenlere ulaştı.



On biri Suriyeli, biri ise Sudanlı olan erkek göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Soruşturma başlatan güvenlik yetkilileri göçmenlerin Anvers şehrindeki göçmen merkezine transfer edildiğini belirtti.