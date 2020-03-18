Belçika'da sokağa çıkma sınırlaması yürürlüğe girdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Belçika'da sokağa çıkma sınırlaması yürürlüğe girdi - Son Dakika Dünya

Belçika'da sokağa çıkma sınırlaması yürürlüğe girdi

6 saat önce

Belçika'da koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma sınırlaması yürürlüğe girdi.

Belçika'da sokağa çıkma sınırlaması yürürlüğe girdi, System.String[]

Belçika'da koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma sınırlaması yürürlüğe girdi. Ülke genelinde sınırlama bugün saat 12.00'den itibaren başlayacak.

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, tarafından yapılan açıklamada, "Sokağa çıkacak kişilerin acil ihtiyaç için çıkılabileceğini, ciddi önlemler alındığını ve kurallara uymayanların cezalandırılacağını" açıkladı.

Belçika'da özel izinlerle sokağa çıkacak kişiler dışında, sokağa çıkanların cezalandıracağı bildirildi. Gıda ve sağlık sektörü dışında tüm iş yerlerinin kapanacağı bildirildi.

Sağlık ve gıda ihtiyacı için veya özel izinle çalışanların dışında dışarı çıkanlar cezalandırılacak. Sokakta en fazla iki kişi birlikte görülebilecek. Bu sınırlamaya uymayanlar cezalandırılacak.


Belçika, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:37 Kaynak: DHA

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